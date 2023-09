Chukwueze delude e Pioli lo richiama: ecco cosa è successo

Il giocatore rossonero è stato protagonista di una partita alquanto negativa e il tecnico del Diavolo lo ha richiamato più di una volta

Prima da titolare per Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano è stato schierato dall’inizio da Stefano Pioli nel match di Champions League, contro il Newcastle.

Per l’ex Villarreal un primo tempo, però, davvero incolore, in cui non è riuscito a lasciare il segno, nonostante un Milan decisamente propositivo. Chukwueze è apparso poco incisivo anche quando ha avuto la possibilità di puntare l’avversario nell’uno contro uno.

La prestazione del nigeriano non ha convinto nemmeno Stefano Pioli, che nel corso del primo tempo lo ha richiamato dalla panchina più di una volta. Il primo cambio, però, è stato quello di Alessandro Florenzi per l’ammonito Davide Calabria.

Milan, riecco Pulisic per uno spento Chukwueze

Nel corso dell’intervallo sono stati fitti i colloqui tra lo staff di Pioli e Christian Pulisic. L’americano, lasciato in panchina per la prima volta, dopo un derby incolore, sembrava in procinto di entrare fin da subito, ma è rimasto fuori fino al sessantesimo.

Il suo ingresso in campo è stato chiaramente per Chukwueze. Il nigeriano è stato comunque salutato dagli applausi di San Siro.