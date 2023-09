Che fine ha fatto Davide Nicola? Dopo la Salernitana anche l’ipotesi di una panchina di prestigio

Nicola ha un’articolata carriera di mister, ed oggi è a caccia di una nuova panchina. Ecco quale potrebbe essere.

Davide Nicola (LaPresse) – calciomercato.it

Tra allenatori che siedono su panchine nuove, mister che vengono confermati anche per la stagione successiva e coach che invece subiscono la doccia fredda dell’esonero, non è sempre agevole capire se un certo tecnico anche di fama, è attualmente sotto contratto oppure no. Tra coloro che ne sono senza, che ambiscono magari ad allenare un club blasonato, e al contempo sperano di firmare un contratto ben remunerato, troviamo i cosiddetti allenatori svincolati, la cui lista – comprendente italiani e stranieri – è solitamente piuttosto lunga e, non di rado, caratterizzata anche da nomi di un certo calibro e popolarità.

Davide Nicola è uno di questi. Originario di Luserna San Giovanni e classe 1975, non saranno pochi coloro che lo ricordano seduto sulle panchine di club quali il Livorno, il Genoa oppure il Torino. Di seguito una sintetica scheda illustrativa sulla sua carriera ripercorrerà gli snodi fondamentali della sua avventura come allenatore, che ha avuto inizio nel 2010.

Ecco cosa sapere e a quali panchine è stato ultimamente accostato.

Le ultime due esperienze in panchina

Nicola ha un passato di allenatore piuttosto ricco. Bari, Crotone, Udinese, Livorno ed Udinese sono alcune delle maggiori panchine in cui si è seduto, cogliendo anche buoni risultati.

Venendo agli ultimi anni, sono due le esperienze significative per Davide Nicola. Nuovo incarico ad inizio 2021 con la firma del contratto per allenare il Torino, altro club di A che al momento dell’arrivo di Davide Nicola non navigava in buone acque. Tuttavia sotto la sua gestione, la squadra ottenne una complicata salvezza in virtù di alcuni buoni risultati e solo 6 sconfitte in 20 gare con la guida del tecnico piemontese. Non arrivò però la conferma a fine stagione.

Nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 Davide Nicola è stato il mister della Salernitana, ed anche in questo caso prese il posto di un esonerato. Nicola ‘ereditava’ una squadra all’ultimo posto in classifica, ma anche qui riesce a compiere un piccolo capolavoro, perché all’ultima giornata completa una rimonta che avrebbe garantito la salvezza. I numeri gli diedero infine ragione: 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte rappresentavano infatti un bottino utile a restare in A.

Tuttavia anche in questa esperienza, fu complicata la stagione seguente. Nel gennaio 2023 arrivò infatti un altro esonero, dopo 22 partite in cui il tecnico ottenne 5 vittorie, 6 pareggi e ben 11 sconfitte. Determinante il pesantissimo ko contro l’Atalanta sul campo dei bergamaschi: ne derivò dopo poche ore l’allontanamento, che fu anche causato dal trend negativo delle ultime giornate. Richiamato in seguito, fu esonerato una seconda volta nella stessa stagione.

I rumors su un possibile impiego come CT della nazionale

Qualche tempo fa, quando ancora non era certo l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, era circolata la voce di un possibile utilizzo di Davide Nicola, qualora non fossero andate in porto le ipotesi Spalletti o Conte. Lo riportava il noto sito web Goal.com. Tuttavia la scelta virò poi sul tecnico che ha permesso al Napoli di vincere il terzo Scudetto della sua storia.

La FIGC aveva tenuto in considerazione Nicola perché capace in carriera di buoni risultati anche partendo da situazioni difficili di classifica, rivelandosi dunque un tecnico adatto anche in caso di ‘acque agitate’.

Oggi Nicola si attende fiducioso una nuova chiamata per allenare, sta in montagna in Piemonte e fa escursioni. Al contempo però la passione per il calcio non si è di certo affievolita: il tecnico infatti continua a coltivare il sogno di guidare una squadra con gli atleti giusti per vincere qualcosa di importante.

L’ipotesi della panchina dell’Empoli

Nelle ultime ore, Davide Nicola è stato accostato alla panchina dell’Empoli, club che finora non ha raccolto neanche un punto in quattro gare di campionato di Serie A stagione 2023/2024. La gestione di Paolo Zanetti finora si è rivelata deficitaria e, proprio per questo, tra le possibili alternative c’è proprio il tecnico di Luserna San Giovanni. Proprio Nicola è infatti un esperto in salvezze complicate e potrebbe accettare subito un nuovo incarico da parte dell’Empoli, dopo l’addio alla Salernitana.

Tuttavia non c’è solo lui tra gli uomini che potrebbero sostituire Zanetti. In lizza anche Luca Gotti e Leonardo Semplici per convincere la dirigenza ad un cambio di rotta. Altre chance potrebbero avere anche Nicolato, Giampaolo e Andreazzoli ma, come sempre, spetterà alla dirigenza del club decidere delle sorti di Paolo Zanetti e sul suo eventuale sostituto.

Al momento Nicola resta senza squadra e rientra nell’elenco degli allenatori svincolati, ma qualcosa potrebbe smuoversi a breve.