Bilancio Juve in rosso di 110 milioni: cosa succede in questi casi?

Quest’anno il bilancio della Juventus verrà approvato in rosso di circa 110 milioni di euro: che cosa succede in questi casi?

Oggi ci sarà il CdA della Juventus, con tutti gli azionisti che, come ogni anno, sono chiamati ad approvare il bilancio della società. Secondo Calcio e Finanza, sembrerebbe che la perdita ammonti, per questo esercizio, a circa 110 milioni di Euro. Una perdita importante ma che, tuttavia, è decisamente inferiore rispetto ad un anno fa (circa 240 milioni di Euro).

Questo dato è dovuto non solo al nuovo tetto ingaggi imposto dalla società bianconera, ma anche e soprattutto ad una vera e propria ‘spending review’ attuata dalla compagnia con l’obiettivo di risanare le numerose perdite.

Bilancio Juventus negativo: -110 milioni, cosa succede adesso?

Non è facile capire che cosa potrebbe succedere in un caso come quello della Juventus: tutto, infatti, dipenderà dalle decisioni l’assemblea dei soci. Una cosa, però, è certa: l’attenzione sarà altissima dal momento che mancheranno, nel bilancio, i numerosi proventi derivanti dalla UEFA, circa 80 milioni di euro, che sarebbero dovuti arrivare dalla partecipazione alla Champions League.

Un altro aspetto da considerare è la spinosa situazione legata a Paul Pogba, il cui stipendio (circa 10 milioni di euro all’anno) è stato ridotto al minimo sindacale, circa 42 mila euro, dopo essere stato trovato positivo ad un test antidoping.

Nel caso di una risoluzione tra le parti, tuttavia, il risparmio sulle casse della società bianconera potrebbe essere consistente, circa 30 milioni di euro. Per questo motivo non è facile fare previsioni a riguardo dal momento che, proprio in queste ultime settimane, ci sono moltissime situazioni che potrebbero influenzare le decisioni degli azionisti.