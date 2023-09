Allarme Loftus Cheek e Maignan: Pioli aggiorna sulle condizioni

Al termine del match tra Milan e Newcastle il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli commenta la partita e dà notizie sugli infortunati

Non va oltre il pareggio il Milan contro il Newcastle all’esordio in Champions League. Uno 0-0 che non serve a superare in maniera immediata la disfatta nel derby.

Al termine del match, Stefano Pioli ha commentato la partita ai microfoni di ‘Sky’. “Sulla prestazione mi posso ritenere soddisfatto, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. La nostra pecca è stata quella di non finalizzare situazioni che sembravano, non dico semplice, ma che ci potevano permettere di sbloccare la partita. Peccato perché abbiamo giocato meglio. Peccato non aver finalizzato le occasioni, iniziare bene il girone era molto importante”.

OCCASIONI – “Leao? Pensavo spaccasse la porta, se l’era preparata benissimo. Ma ce ne sono tante. Per quanto fatto in campo, per i tifosi: si meritava di vincere. Stasera possiamo avere la testa alta, sapendo che ci sono cose da migliorare”.

ACCOGLIENZA TIFOSI – “Ringrazio i tifosi che mi hanno applaudito, come capisco quelli che mi hanno fischiato. L’incitamento alla squadra non è mai mancato, la nostra tifoseria è unica”.

Pioli spiega il post derby: “Non è stato facile parlare”

PAURA – “Non ho avuto paura che la squadra non rispondesse, conosco i miei giocatori. Sabato è stata una serata difficilissima, domenica non è stato facile parlare alla squadra. L’ho fatto poco, l’ho fatto più individualmente. Da lunedì ho rivisto le cose che un allenatore deve vedere nella rifinitura di una partita importante come la Champions. Questa è una cosa che ci segnerà, ma avevamo bisogno di giocare e di vincere”.

LOFTUS CHEEK E MAIGNAN – “Loftus dovrebbe essere solo un crampo, Maignan ha sentito qualcosina ma dice nulla di grave. Si gioca tanto, si gioca troppo e si alza il rischio di infortuni ad un livello troppo alto. Speriamo che per Maignan sia qualcosa di lieve perché è importantissimo per noi”.

MUSAH – “Ha bellissime caratteristiche, va un po’ inquadrato tatticamente perché va un po’ in giro per il campo. È un giocatore per il quale presto arriverà il suo turno”.