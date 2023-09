Allarme Lazio, dolore al ginocchio e cambio

Brutte notizie in casa Lazio: il primo tempo della sfida di Champions League con l’Atletico Madrid porta in dote un infortunio

Non solo lo sfortunato svantaggio con il tiro di Barrios deviato in porta da Kamada: la Lazio deve fare i conti con un infortunio che preoccupa non poco Maurizio Sarri.

La Lazio rischia di perdere per un considerevole lasso di tempo Luca Pellegrini: l’esterno ex Juventus, infatti, si è infortunato durante il primo tempo della sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. Un contrasto di gioco ha costretto l’esterno classe ’99 a lasciare il terreno di gioco anzitempo, con Maurizio Sarri che al suo posto ha inserito Manuel Lazzari.

Il giocatore ex Cagliari è stato soccorso dallo staff medico biancoceleste, ma poco dopo ha dovuto lasciare il campo, dolorante, seppur sulle sue gambe, ma evidentemente amareggiato per dover uscire in anticipo in una serata dal sapore speciale per lui, per la Lazio e per i tifosi dell’aquila.

Lazio, si ferma Luca Pellegrini

In particolar modo, in seguito ad un contrasto di gioco con un avversario a centrocampo, Luca Pellegrini ha subito accusato un problema al ginocchio della gamba destra, richiedendo platealmente l’intervento dello staff medico biancoceleste.

Una torsione irregolare dell’articolazione intera che non fa ben sperare. Il calciatore è poi riuscito a rialzarsi, lasciando il terreno di gioco zoppicando sulle sue gambe e con una borsa di ghiaccio sul ginocchio, ma con una mimica facciale che non lascia spazio a molte interpretazioni.

Nelle prossime ore il giocatore romano sarà sottoposto agli esami strumentali di rito che accerteranno la presenza di eventuali lesioni ai legamenti. Non una buona notizia per lo sfortunato esterno classe ’99 e per Maurizio Sarri in un momento in cui la sua squadra si addentra in un vero e proprio tour de force tra campionato (con turno infrasettimanale in arrivo) e Champions League, una fase della stagione durante la quale sarebbe fondamentale avere quanti più giocatori a disposizione.