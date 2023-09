Accordo trovato dopo l’esonero: sarà Nagelsmann il nuovo allenatore

L’ultima sosta per le nazionali ha portato all’esonero di Hansi Flick, ex ct della Germania. I tedeschi si preparano ad accogliere il suo erede

I campionati sono ripartiti dopo la sosta per le nazionali e da questa sera riprenderà il via anche la Champions League con l’inizio della fase a gironi, per la quale c’è grande attesa. L’ultima pausa delle scorse settimane ha però ridisegnato di netto una potenza del calcio mondiale, che si prepara a cambiare spartito.

Si tratta della Germania, che ha perso 4-1 in amichevole contro il Giappone prima di andare ad esonero dall’incarico l’ormai ex commissario tecnico Hansi Flick. Un cambio importante per una delle panchine più prestigiose ed ambite al Mondo, che è ancora in attesa di ufficializzare il nome del sostituto.

Dopotutto la marcia d’avvicinamento agli Europei di casa del prossimo 2024 non è stata particolarmente felice per la Germania, ben lontana dai fasti di un tempo ed ancora a cavallo di un cambiamento generazionale che ancora non sta portando i frutti giusti. La nidiata di talenti teutonici non ha ancora preso del tutto in mano la nuova ‘Mannschaft’ che naviga in un mare di grande incertezza.

Calciomercato, Nagelsmann sarà l’allenatore della Germania: guiderà la squadra agli Europei

Euro 2024 si giocherà proprio in Germania la prossima estate, e sarà la 17esima edizione del torneo che vede proprio l’Italia come campione uscente. I padroni di casa sono quindi già qualificati di diritto, e non stanno dunque seguendo il percorso delle altre.

Le amichevoli però hanno dato a più riprese segnali negativi fino all’addio di Flick. Il principale candidato per raccogliere la su scomoda eredità è Julian Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco che ad appena 36 anni ha già avuto modo di allenare l’Hoffenheim (in tenerissima età), il Lipsia e proprio i bavaresi.

Ora per lui si spalancano le porte di un’altra enorme opportunità a tinte tedesche. Come evidenziato da ‘Sport Bild’ l’affare sarebbe già ai dettagli con il giovane allenatore che dovrebbe guadagnare circa 400mila euro mensili per andare a guidare la Germania agli Europei di casa. Accordo trovato quindi in linea di principio per il nuovo volto dei tre volte campioni del Mondo.