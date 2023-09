Verona e Bologna, pari senza reti. Il Torino batte e inguaia Paulo Sousa

I risultati delle due partite di oggi che hanno chiuso la lunga giornata di campionato iniziata sabato

Si è conclusa la 4^giornata del campionato di Serie A. Dopo le divertenti sfide di sabato e domenica, ricche di gol e colpi di scena, sono arrivati altri due verdetti da Salerno e Verona.

Salernitana-Torino 0-3: una gara senza storia

All’Arechi passa senza problemi il Torino. Gli uomini di Juric, che hanno mantenuto la porta inviolata per la terza partita consecutiva, rifilano tre gol ai campani. La sblocca Buongiorno al 15′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi ci pensa Nemanja Radonjic a prendersi la scena con una doppietta: prima infila Ochoa con un destro a giro chirurgico, poi chiude i conti con una conclusione in area su assist di Bellanova. Tre punti che proiettano il Toro nella parte alta della classifica, salito a 7 punti dopo le prime quattro giornate. Resta invece penultima la Salernitana, ancorata a quota 2 punti.

Verona-Bologna 0-0: pari a rete inviolate

Si dividono invece la posta in palio Verona e Bologna. 0-0 il finale allo stadio Bentegodi dove , sin dall’inizio, le due squadre non si sono mai sbilanciate, attente a non lasciare spazi per il contropiede.

Le principali emozioni sono nel primo tempo quando prima il Verona si vede annullare il gol del vantaggio per fuorigioco di Bonazzoli e poco dopo Karlsson sfiora la rete con una bella conclusione. Pareggio a reti bianche quindi che consegna il primo clean sheet della stagione al Bologna, mentre il Verona torna a fare punti dopo la sconfitta dello scorso turno.

La classifica aggiornata

Inter : 12 punti

Juventus: 10 punti

Milan: 9 punti

Lecce: 8 punti

Napoli, Torino, Verona, Frosinone e Fiorentina : 7 punti

Atalanta: 6 punti

Bologna: 5 punti

Roma, Genoa e Monza: 4 punti

Lazio, Udinese e Sassuolo: 3 punti

Cagliari e Salernitana: 2 punti

Empoli: 0 punti