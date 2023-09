Torino, sfuma il sogno di Juric: il retroscena di mercato che viene a galla solo adesso

Juric per il suo Torino avrebbe voluto un rinforzo ben specifico; andiamo a vedere il retroscena di mercato sul club granata

Il Torino, in questa stagione, vuole essere protagonista e provare a lottare per un posto nella prossima Conference League. Dopo il solo punto nelle prime due partite, il club granata ha trovato la prima vittoria contro il Genoa; un successo a cui cercare di dare continuità. Il campo, come prevedibile, deve essere un pensiero importante per Juric e i suoi ragazzi.

Nell’ultima sessione estiva di mercato, il tecnico dei granata ha ricevuto diversi innesti tra cui Zapata con l’ex Atalanta che può andare a cambiare la stagione del Torino. A quanto sembra, però, Juric avrebbe preferito un altro tipo di giocatore per la sua rosa. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore sembrava gradire un trequartista in più in modo da avere un’alternativa a Vlasic.

Richiesta dettata dal sistema di gioco che utilizza Juric, quel 3-4-2-1 dove (per forza di cose) i trequartisti hanno un ruolo fondamentale e devono andare ad aiutare la squadra all’interno sia della partita ma soprattutto nell’arco della stagione. Avere un giocatore in più in quel reparto, inoltre, avrebbe permesso al tecnico di ruotare al meglio i suoi trequartisti di settimana in settimana.

Juric, niente trequartista: come cambia la squadra con Zapata

Alla fine, al Torino, è arrivato Zapata; niente trequartista, dunque, ma una punta in più che può andare a cambiare il sistema di gioco dei granata. Il tecnico, infatti, con le due punte al cento per cento della condizione fisica, potrebbe passare al 3-4-1-2.

Un sistema di gioco che vedrebbe Vlasic alle spalle dei due attaccanti in un modulo in grado di offrire una soluzione diverse alla manovra offensiva del Torino. Con Zapata e Sanabria dal primo punto ci sarebbe, sicuramente, una maggiore occupazione dell’area di rigore avversaria.

Juric, inoltre, avrebbe due giocatori in grado sia di attaccare la profondità sia di abbassarsi per far salire la squadra; è anche difficile immaginare un cambio modulo nel breve termine ma è anche vero che l’allenatore potrebbe decidere di sfruttare, nel migliore dei modi, i suoi centravanti.