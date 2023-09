Tonali vede il Milan e si emoziona: “I calciatori non decidono con chi giocare”

Le parole del centrocampista del Newcastle alla vigilia del suo ritorno da avversario a San Siro

Nella conferenza stampa di rito, Sandro Tonali si è aperto su tanti temi. Il focus, come prevedibile, è stato sul ritorno a Milano, dopo il discusso trasferimento di questa estate. Il calciatore, visibilmente emozionato, si è espresso così:

–Ambientamento in Inghilterra : “Non è stato facile ambientarsi. Ci sono state però persone che mi hanno aiutato, è stato più facile abituarsi alla vita lì. Anche in campo è diverso, non avverti quel feeling come quando conosci bene i compagni e la lingua, ma la squadra e la società mi hanno sostenuto da subito.

–Cosa provi a tornare a San Siro? : “Il ritorno a San Siro non sarà facile. Il Milan è la squadra che tifo e che mi ha dato l’opportunità di crescere. Domani però sarà un’altra cosa e dovrò gestire bene tutto. La sensazione più intensa sarà vedere lo stadio pieno, ma anche rivedere il mister e gli ex compagni.

-Legame con il Milan: “Il Milan è la squadra che mi ha permesso di realizzare il sogno della mia vita, quello di indossare questi colori. Domani sarà emozionante.”

-Fosse dipeso da te saresti rimasto? : ” E’ difficile che un calciatore chieda un trasferimento in una precisa squadra. Un giocatore determina poco. Penso sia impossibile che un calciatore decida di trasferirsi al Barcellona. Quando è arrivata questa proposta forte ero felice, ho dato tantissimo alla maglia del Milan. Ho parlato tantissimo con chi lavora nel Milan, non ho scelto subito il Newcastle.

-Che partita sarà? : “Sarà una gara intensa, noi l’abbiamo preparata così e lo farà anche il Milan. Sarà una grande sfida, combattuta e difficile per entrambe le squadre. “