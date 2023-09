Sabatini ‘salva’ Garcia e su Totti :”Ritorno alla Roma solo in un caso”

Walter Sabatini a tutto tondo, da Garcia ‘salvato’ al ritorno di Totti: “Ma solo in un caso”

“Sì al ritorno di Totti alla Roma, ma solo in un caso. Deve tornare con un ruolo operativo. Deve fare una sorta di direttore sportivo, anche se c’è Tiago Pinto che è molto migliorato. Lo vedrei molto bene, magari con un ruolo consultivo per tutti”. Parla chiaro Walter Sabatini a proposito di un ritorno a Roma dell’ex capitano.

Sabatini, che conosce benissimo Totti, è intervenuto in diretta a TV PLAY e ha spiegato secondo lui come il ritorno dell’ex capitano debba avvenire solo con un ruolo da protagonista: “Deve essere un riferimento per la Roma, ma deve avere un ruolo operativo, non per fare il soprammobile. Non conosco i Friedkin perché non parlano mai, ma conoscono Totti e mi sembra abbiano le idee chiare”.

A proposito di Roma, Sabatini ha parlato anche di mercato e di un suo vecchio pupillo: “Paredes sta recuperando il ritmo partita, ieri ho rivisto il Paredes che conosco perché sa verticalizzare come pochi. La Roma è stata straripante ieri. Ha uno dei migliori attacchi del campionato e si è iscritta alla corsa Champions. Marcos Leonardo? buon giocatore, ma la Roma ha bisogno di tutto meno che di attaccanti. Dietro Lukaku e Dybala ci sono Belotti, Azmoun, Abraham che recupererà”.

Sabatini su Garcia: “Il Napoli deve ritrovarsi”

Sabatini però ha parlato anche di altre squadre. Così sul Milan e la visita di Ibrahimovic: “La presenza di Ibrahimovic servirà a ridare sicurezza a giocatori che l’hanno persa dopo un derby così. Ibra ha portato una parola di conforto”.

Poi sul Napoli e Rudi Garcia: “Il Napoli l’anno scorso era un’orchestra, tutti erano negli spazi e nei tempi giusti. Devono ritrovarsi. Rudi Garcia ci lavorerà e ritroveranno i meccanismi giusti. Devono mettere in funzione prima gli attaccanti, adesso tagliati un po’ fuori. Kvaratskhelia ed Osimhen sono un po’ isolati”.

La favorita per il titolo è invece l’Inter: “Ha una rosa profondissima e di grande qualità. Inzaghi ha trovato l’attitudine utile ad allenare i campioni. Non perde mai le distanze, sono sempre in un fazzoletto, ha calciatori forti. Vedo l’Inter favorita su tutte. Inzaghi cresciuto a dismisura”