Ritorno Totti alla Roma, Moscardelli annuncia: “Mourinho è un paracu…”

Le parole dell’ex attaccante di Serie A Davide Moscardelli, intervenuto ai microfoni di Tv Play, sul ritorno di Totti alla Roma

L’ottavo Re di Roma. Questo l’appellativo che ha spesso accompagnato Francesco Totti nella sua lunga carriera vissuta sempre con la stessa maglia. Il 10 dei giallorossi, leggenda della squadra capitolina, ha proseguito il legame con il club anche dopo la fine della sua vita calcistica.

Nonostante gli attriti con dirigenza e allenatore nell’ultima stagione prima del ritiro, l’attaccante ha rivestito per due anni, dal 2017 al 2019, il ruolo di dirigente all’interno della società giallorossa, una sorta di collante tra i vertici del club e lo spogliatoio. Oggi, a 4 anni di distanza dal secondo addio alla Roma, Francesco Totti potrebbe tornare a far parte dell’organigramma capitolino. A riguardo si è espresso Davide Moscardelli, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’: “Ritorno di Totti? Sarebbe una bella cosa soprattutto per come era finita. E’ passato del tempo, potrebbe essere ancora molto utile alla Roma. Mourinho lo accoglierebbe volentieri perché è una vecchia volpe”.

La prima esperienza di Totti da dirigente

Dopo il rumoroso addio con annesse polemiche nel maggio del 2017, Francesco Totti e la Roma non sono riusciti a starsi lontano. Appena dopo due mesi infatti la società giallorossa annunciava il ritorno dello storico capitano nella società, questa volta nei panni del dirigente.

Dopo l’iniziale entusiasmo per il ritorno, la figura di Francesco Totti non si collocò perfettamente all’interno della dirigenza giallorossa. Il ruolo dell’ex capitano non fu mai troppo chiaro. La sua posizione, acclamata a gran voce dai tifosi giallorossi, venne progressivamente messa in ombra e, dopo alcune frizioni con la società riguardo al tema del nuovo allenatore della Roma, Totti si separò per la seconda volta dalla squadra del suo cuore. Ora Mourinho lo corteggia, perchè in fondo si sa, non c’è due senza tre.