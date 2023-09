“Non ha le caratteristiche”: Sarri svela il problema del nuovo acquisto

Sarri, nella conferenza stampa prima dell’esordio in Champions League, ha svelato un problema di un suo giocatore

La Lazio è reduce dalla brutta sconfitta in casa della Juventus; un tre a uno che ha rappresentato un passo indietro da parte dei biancocelesti dopo il bel successo contro i campioni d’Italia. Ora, per i ragazzi di Sarri arriva la Champions League con un girone dove il passaggio agli ottavi di finale non sembra così impossibile; la prima sfida sarà all’Olimpico contro l’Atletico Madrid. I Colchoneros, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno di Liga, restano probabilmente i favoriti per la vittoria del girone e quindi servirà una grande prestazione da parte della Lazio.

Uscire dalla partita con i tre punti sarebbe importante anche dal punto di vista psicologico con Immobile e compagni ad acquisire la giusta fiducia per ripartire anche in campionato. Alla vigilia di questa prima sfida europea ha parlato Maurizio Sarri nella classifica conferenza stampa. Tra i vari passaggi non possiamo non sottolineare quello sul ruolo di un suo giocatore, Guendouzi.

“Non ha le caratteristiche” la dichiarazioni da parte di Sarri sul discorso legato a Guendouzi regista. Per il tecnico della Lazio, il giocatore non può andare a fare quel ruolo in un sistema di gioco, il 4-3-3, dove il compito del regista è molto importante e deve andare a dettare tempi e ritmi di gioco.

Sarri su Kamada e Guendouzi: “Durante la stagione sì”

Sempre sul nuovo centrocampista della Lazio, il tecnico biancoceleste ha parlato anche della possibilità di vedere, dal primo minuto contemporaneamente, Kamada e Guendouzi. “Durante la stagione sì, quando Luis Alberto avrà bisogno di riposare“.

Una dichiarazione importante perché testimonia la filosofia del tecnico biancoceleste e la voglia di continuare, fino a quando sarà possibile, con una base di undici giocatori e la possibilità di andare a cambiare a gara in corso ma non dal primo minuto perché Sarri non sembra volere cambiare filosofia di gioco almeno fino a quando sarà possibile.