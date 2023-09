Milan, piove sul bagnato. UFFICIALE: Pioli lo perde per tre mesi

Il Milan non ha pace dopo la disfatta epica nel derby: alla vigilia di Champions League il comunicato sull’infortunio che lo terrà fuori tre mesi

Dopo quattro giornate è già arrivato il primo momento complicatissimo della stagione per il Milan. Alle tre vittorie molto incoraggianti nelle prime tre è seguito l’imbarazzante derby con l’Inter, perso per la quinta volta nelle ultime cinque volte. Tutte nel 2023, un parziale di 12 gol a 1 in favore dei nerazzurri.

Ma per la squadra di Pioli, finito abbondantemente nell’occhio del ciclone, è il momento verità visto lo scontro fondamentale nella prima giornata di Champions League a San Siro contro il Newcastle. Intanto i rossoneri riabbracciano Tomori in difesa dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la stracittadina, evidenziando tutti i problemi tremendi in quel reparto contro Lautaro, Thuram e Mkhitaryan. Oggi, però, il Milan perde un’altra pedina e per un tempo molto lungo.

Mattia Caldara infatti è stato operato alla caviglia e dovrà stare fuori almeno tre mesi. Il difensore ex Atalanta e Spezia era in lista Champions, inserito soprattutto perché fa parte dei giocatori formati in Italia. Pioli aveva invece lasciato fuori l’infortunato Bennacer e il nuovo acquisto Pellegrino.



Milan, Caldara fuori tre mesi per infortunio. Col Newcastle giocano Pobega e Chukwueze

Questa la nota ufficiale dei rossoneri: “AC Milan comunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi”.

Per il Milan, è proprio il caso di dirlo vista la bufera di queste ore sul Duomo, piove sul bagnato. Intanto Pioli prepara il big match contro il Newcastle, che segnerà domani alle 18.45 l’esordio in questa Champions. Tanti i cambi, a partire dal ritorno di Tomori dalla squalifica e il quasi certo innesto di Chukwueze al posto di Pulisic. Anche a centrocampo Pobega è pronto a rilevare Reijnders mentre gli altri uomini in campo dovrebbero essere gli stessi del derby.