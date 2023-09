Lesione di secondo grado: il nuovo acquisto va subito KO

E’ iniziata non nel migliore dei modi l’avventura del giocatore con la nuova maglia; una lesione, infatti, lo terrà fuori diverso tempo

Neanche il tempo di ambientarsi nella nuova squadra che il giocatore è già stato costretto ad alzare bandiera bianca. Colpa di un brutto infortunio dopo pochi minuti dall’inizio della partita; la sua partita, infatti, è durata quattro minuti e gli esami di rito a cui il calciatore si è sottoposto hanno dato la sentenza definitiva. Lesione di secondo grado e out per cinque partite tra campionato e Conference League.

Un problema non da poco per il tecnico del Fenerbahce; stiamo parlando, infatti, di Under, l’ex Roma, che nell’ultima sessione di mercato, è passato dal Marsiglia al club turco. Acquisto importante considerando le qualità di un giocatore abile nell’uno contro uno e capace di andare a creare la superiorità numerica. Fulmine a ciel sereno questo infortunio per il classe 1997 che ora ha solo voglia di tornare il prima possibile a disposizione della squadra.

Under, lesione di secondo grado: ecco quali partite salta

Nordsjaelland e Spartak Trnava in Conference League, Alanyaspor, İstanbul Basaksehir e Rizespor in campionato; queste le partite che Under salterà lasciando il Fenerbahce senza una soluzione molto importante da un punto di vista offensivo considerando le sue capacità tecniche.

Il club turco ha ambizioni importanti sia in ambito nazionale sia a livello europeo e cinque sfide possono dire tanto per la stagione del Fenerbahce; una serie di partite da affrontare senza Under, un giocatore in grado di fare la differenza con la sua qualità e con la capacità di mettere in difficoltà gli avversari nell’uno contro uno. L’ex attaccane della Roma dovrebbe tornare a disposizione del club per la trasferta con il Kasımpasa in programma il prossimo otto ottobre alle diciotto.