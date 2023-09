Ibra ‘disintegra’ Pioli: l’annuncio che scarica l’allenatore

Zlatan Ibrahimovic a Milanello dopo il pesantissimo 5-1 nel Derby. L’annuncio alla vigilia del debutto dei rossoneri in Champions League

È già vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri debuttano in Europa dopo il clamoroso ko per 5-1 nel Derby contro l’Inter.

“Non è stato semplice dopo il 5-1, avevamo tanta fiducia. La delusione è stata forte, ma ora per fortuna abbiamo la Champions. Mi sento in debito con i tifosi. Post derby? Non voglio tornarci, ho detto già tutto prima, mi pesa questa situazione. Se potessi andare da ogni tifosi del Milan a farglielo capire lo farei, ma non credo serva”, ha dichiarato l’allenatore rossonero tornando sul crollo di sabato.

Alla vigilia di Milan-Newcastle, per la rifinitura di Leao e compagni, si è rivisto a Milanello Zlatan Ibrahimovic. Una presenza che si è rivelata quasi ingombrante per Pioli dopo la disfatta nel Derby.

Milan, Pioli al centro del ciclone: “Ibra disintegra la sua figura”

In conferenza stampa il tecnico ha commentato così la visita dello svedese: “La sua presenza è sempre positiva, ha fatto piacere a tutti, ha parlato ai giocatori individualmente. Noi, invece, ci siamo detti tante cose e mi ha chiesto informazioni sui nuovi acquisti”.

Stefano Donati, giornalista di ‘Telelombardia’, ‘Antenna3’ e ‘Top Calcio 24’, ha però sentenziato su Twitter: “La presenza di Ibra a Milanello disintegra totalmente la figura di Pioli e rimette in discussione anche i meriti scudetto”. L’allenatore rossonero è al centro del ciclone e chiamato ad una risposta immediata a partire da Milan-Newcastle.