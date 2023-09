Genoa-Napoli a rischio ripetizione: decisiva la Regola 9 sul gol di Bani

Le ultime news Serie A riportano tante polemiche arbitrali: dal derby tra Inter e Milan alla sfida tra Juve e Lazio fino al match tra Genoa e Napoli, con un episodio decisivo per la Regola 9

La quarta giornata del campionato di Serie A prevede oggi due posticipi, con Torino e Verona che fanno visita rispettivamente a Salernitana e Verona. Ma i match più importanti si sono giocati sabato, aperto dal big match Juventus-Lazio, seguito dal derby Inter-Milan e chiuso con la sfida Genoa-Napoli. E non sono mancate le polemiche arbitrali.

A Torino, i biancocelesti sono rimasti in silenzio stampa per protestare contro la decisione di Maresca e del Var sul primo gol di Vlahovic, con il pallone tenuto probabilmente in gioco da McKennie per questione di millimetri. Discorso simile nella stracittadina di Milano, con i rossoneri che si sono lamentati per un contrasto al limite della legalità tra Dumfries e Theo Hernandez da cui è scaturita la rete di Mkhitaryan che ha aperto le danze nerazzurre. Ma l’episodio più clamoroso è quello del ‘Ferraris’ tra Genoa e Napoli. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un gol di Bani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo stesso difensore rossoblu, tuttavia, si era liberato dalla marcatura di Anguissa con una spinta prima della battuta del corner da parte di Gudmundsson. Eppure il gol è stato convalidato ed il Var non è intervenuto per far cambiare la decisione presa in campo da Fabbri.

Genoa-Napoli, fallo di Bani su Anguissa: cosa dice il regolamento

Premesso che il contatto è falloso, tuttavia il gol è regolare. Il regolamento del gioco del calcio, da questo punto di vista, è chiaro. Quando il pallone non è in gioco, l’arbitro può prendere soltanto sanzioni disciplinari (ammonire o espellere) ma non tecniche (fischiare fallo).

Nell’episodio in esame, quindi, Fabbri avrebbe dovuto impedire la battuta del calcio d’angolo, far rialzare Anguissa e avvertire Bani di non usare le mani in modo falloso. Una volta fatto calciare il corner, invece, inizia una nuova azione (regolare) per cui il Var non può intervenire. Il rischio di fare un doppio sbaglio è stato grande: se l’arbitro avesse annullato il gol del Genoa per la spinta del suo difensore avvenuta a gioco fermo, avrebbe violato la Regola 9 “Il pallone in gioco e non in gioco”, configurando un errore tecnico che avrebbe potuto portare alla ripetizione della partita.