Garics racconta il primo Arnautovic: “Era una testa calda”

Le parole di Gyorgy Garics, ex terzino del Napoli, ai microfoni di Tv play riguardo a Marko Arnautovic

Dopo un’estate turbolenta in cui è stato sempre sul piede di partenza, Marko Arnautovic si è trasferito all’Inter, dove garantirà a Simone Inzaghi esperienza e qualità nel reparto offensivo.

L’attaccante austriaco, ritornato a Milano dopo oltre 10 anni, arricchisce l’arsenale a disposizione dell’allenatore piacentino, partendo indietro nelle gerarchie rispetto a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Così ha parlato di lui Gyorgy Garics, ex terzino di Serie A, ai microfoni di ‘Tv Play’ : “Arnautovic l’ho cresciuto! Lui è arrivato a 19 anni in Nazionale con quella testa calda che oggi ha smorzato. Ha fatto un gran bel passo in avanti.” L’ex difensore di Bologna e Napoli ha poi proseguito: “Con lui ho un ottimo rapporto. E’ arrivato in Italia giovanissimo, ora ha raggiunto la giusta maturità” . Parole di stima quindi per il connazionale, affermatosi nelle precedenti stagioni come una delle migliori punte del nostro campionato

Arnautovic e l’Inter, la prima esperienza

Il trasferimento all’Inter è stato la chiusura di un cerchio per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, arrivato in Italia all’età di 20anni, è tornato a vestire una delle prime maglie della sua carriera.

Nella stagione 2009-2010, rimasta impressa nel cuore dei tifosi dell’Inter per lo storico Triplete, la giovane punta completava il reparto offensivo a disposizione di Josè Mourinho, dietro a due giganti come Eto’o e Milito. Arrivato dal Twente in prestito con diritto di riscatto, l’austriaco può vantare un palmares eccezionale, arricchito dalla strepitosa campagna europea dei nerazzurri. Oggi, a 13 anni di distanza, vuole scrivere un’altra pagina di storia del club milanese, magari da protagonista.