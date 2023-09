DIRETTA | Milan-Newcastle, Pioli: “Derby delusione forte. Ibra? Sono fortunato” LIVE

Le dichiarazioni de tecnico dei rossoneri alla vigilia del match contro il Newcastle. Ecco le sue parole

È già vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono chiamati a rialzare la testa dopo il pesante ko contro l’Inter.

Domani il Diavolo farà il suo esordio stagionale in Champions League, contro il Newcastle. La squadra, sotto gli occhi attenti anche di Zlatan Ibrahimovic, grande sorpresa della mattina, si è già allenata.

La conferenza stampa di presentazione della sfida di domani è così inizia, parlando del derby perso e chiaramente del ritorno dello svedese: “Non è stato semplice dopo il 5-1, avevamo tanta fiducia. La delusione è stata forte, ma ora abbiamo la Champions per fortuna. Alleno una squadra forte e un gruppo unito. Sono in debito con i tifosi. Post derby? Non voglio tornarci, ho detto già tutto prima, mi pesa questa situazione. Se potessi andare da ogni tifosi del Milan a farglielo capire lo farei, ma non credo serva”.

Come detto, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. Lo svedese ha caricato la squadra in vista di domani – “Doveva venire venerdì, ma ha avuto un impegno. Sono stato un allenatore fortunato a conoscerlo e ad allenarlo. La sua presenza è sempre positiva, ha fatto piacere a tutti. Vederlo più spesso? Ci vedremo fuori a cena. Discorso di Ibra? Ha parlato con la squadra, individualmente. Noi ci siamo detti tante cose e mi ha chiesto informazioni sui nuovi”.

Ritorno di Tonali a San Siro – “Sarà emozionante incontrarlo e riabbracciarlo. Lo sarà anche per lui, gli auguriamo il meglio dalla partita successiva.”

Girone complicato – “E’ un girone tosto ed equilibrato, con il Psg un po’ favorito. Le esperienze fatte ci permettono di affrontare il girone con convinzione. Newcastle? E’ la classica squadra inglese, con pressione, fisicità e intensità, molto pericolosa sulle palle inattiva. Non dimentichiamoci che hanno importanti possibilità economiche. Formazione? La squadra ha recuperato, sta bene. Giocherà Fik e poi vediamo. Reijnders? E’ un giocatore forte, ma non imprescindibile”.

Dubbi per Pioli – “Sono molto attento agli atteggiamenti dei miei giocatori. Domani magari proporremo gli stessi principi di gioco, le stesse idee, ma con posizioni in campo diverse. Dipende anche dagli avversari”.

