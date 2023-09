Da Lautaro e Thuram a Vlahovic e Chiesa: le 5 coppie gol più prolifiche d’Europa

Da Lautaro Martinez e Thuram a Vlahovic e Chiesa: scopri quali sono le 5 coppie gol più prolifiche d’Europa al momento

Sono trascorse appena 4 o 5 giornate dall’inizio dei campionati in tutta Europa, ma è possibile tirare una primissima linea per capire già da ora quale potrebbe essere la tendenza di questa stagione. In Serie A, Inter e Juventus sembrerebbero le due principali favorite per contendersi lo Scudetto.

I nerazzurri, insieme a Real Madrid e Manchester City, sono una delle squadre a punteggio pieno in classifica e la roboante vittoria per 5-1 nel derby contro il Milan ha fornito una consapevolezza stratosferica alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

I bianconeri, in un’annata dove non dovranno pensare alle coppe e potranno così riposarsi durante la settimana, rappresentano una minaccia concreta ai piani alti dopo la penalizzazione dello scorso anno che li ha esclusi dalla Champions League.

Lautaro-Thuram e Vlahovic-Chiesa: le due coppie al top in Europa

A caratterizzare questo inizio di stagione di Inter e Juventus, è stato sicuramente l’apporto in termini realizzativi delle due coppie gol: da una parte Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dall’altra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Sono loro i protagonisti di questo super avvio, che ha acceso la lampadina anche agli appassionati di tutta Europa.

Questo perché, oltre a contendersi il primato della classifica di Serie A, i 4 giocatori coinvolti puntano a far registrare i propri nomi anche per meriti individuali o, in questo caso, di coppia, tra i 5 maggiori campionati al mondo.

Se stilassimo una classifica delle migliori coppie gol d’Europa al momento, dovremmo partire dal duo Salah-Darwin Nunez a quota 4 reti (2 a testa), proseguire con quelle tutte spagnole di Real Madrid e Barcellona (entrambe a quota 6 per via di Bellingham-Vinicius e Lewandowski-Pau Torres), per poi entrare nella top 5.

Proprio sui piani più alti, con 7 gol totali, troviamo il duo Kane (4 gol) e Sané (3), la stessa cifra totale di Inter e Juve che condividono il gradino più basso del podio. Da una parte, infatti, ritroviamo le 5 reti di Lautaro Martinez e le 2 del neo arrivato Thuram, a segno con un euro gol nel derby, mentre dell’altra parte incrociamo i 4 gol di Vlahovic (doppietta nell’ultima di campionato) e i 3 di Chiesa (anche lui a segno contro la Lazio).

Solo due squadre e dunque due coppie d’attacco hanno fatto meglio, merito dei due fuoriclasse che rispondono al nome di Erling Haaland e Kylian Mbappé, entrambi già a quota 7 gol. A far loro da spalla nel Manchester City e nel PSG ci sono Julian Alvarez e Asensio, entrambi a 2 reti, per un totale di 9 gol per entrambe le squadre.

Lo scorso anno la coppia Osimhen-Kvaratskhelia riuscì a mantenere standard altissimi per tutta la stagione, concludendo alle spalle dei super top del City già sopracitati, portando anche uno Scudetto al Napoli. Riusciranno Lautaro e Thuram o Vlahovic e Chiesa a fare lo stesso con Inter o Juve? Non resta che attendere il resto della stagione.