Che fine hanno fatto i giocatori dell’Inter campione d’Italia nel 2021?

l’Inter, nella stagione 2021/2022, ha vinto lo scudetto; andiamo a vedere che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti nerazzurri

Una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, l’Inter; i nerazzurri, nella scorsa stagione, hanno vinto coppa Italia e Supercoppa e sono arrivati in finale di Champions League. In campionato, invece, non sono riusciti a mantenere le aspettative considerando il valore della rosa.

Nella stagione 2020/2021 i nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia; una rosa che dominò la Serie A dall’inizio alla fine regalando una grande soddisfazione ai propri tifosi. Andiamo a scoprire che cosa fanno, oggi, alcuni di quei protagonisti.

Samir Handanovic oggi: la nuova vita del portiere

Iniziamo da Handanovic, estremo difensore capace di scrivere pagine molto importanti nella storia dell’Inter. Un portiere abile tra i pali, forte nelle uscite (alte e basse) e con la capacità di andare a guidare la linea difensiva.

Con il tempo Handanovic è diventato un vero e proprio leader dell’ambiente nerazzurro sia in campo sia all’interno dello spogliatoio. La stagione scorsa è stata l’ultima dell’estremo difensore in maglia nerazzurra con la società ad aver affidato la titolarità ad Onana.

Per il classe 1984 nessuna nuova avventura; il portiere, infatti, ha deciso di appendere i guanti al chiodo lasciando un ricordo sicuramente positivo nel cuore dei tifosi nerazzurri. Handanovic è stato un punto di forza per l’Inter.

Milan Skriniar ha lasciato l’Inter: ecco dove gioca il centrale

Uno dei punti di forza dell’Inter campione d’Italia è stata la difesa; i nerazzurri si sono dimostrati, nel corso della stagione, una squadra solida, forte fisicamente e in grado di compattarsi nei momenti di difficoltà. Tra i giocatori cardini della retroguardia difensiva non possiamo non citare Skriniar.

Centrale abile nel gioco aereo, nell’uno contro uno e nell’andare ad anticipare il diretto avversario. E’ stato, senza ombra di dubbio, una delle colonne portanti della difesa nerazzurra. La stagione scorsa, per Skriniar, è stata a dir poco complicata e si è conclusa con l’addio all’Inter.

Skriniar, e qui veniamo al presente, ha iniziato una nuova avventura; è infatti il nuovo difensore del PSG; addio che i nerazzurri sembrano aver assorbito decisamente bene a livello di meccanismi difensivi.

Marcelo Brozovic cosa fa oggi: nuova esperienza per il centrocampista

Il regista dell’Inter campione d’Italia nella stagione 2020/2021 è stato Brozovic; giocatore intelligentissimo dal punto di vista tattico e con la capacità di gestire tempi e ritmi di gioco. La sua qualità portavano la squadra ad alzare o abbassare il proprio baricentro a seconda del momento della partita.

Fondamentale la sua presenza in mezzo al campo anche per permettere ai suoi compagni di reparto di rendere nel migliore dei modi; uno come Brozovic, infatti, faceva da collante tra i reparti. Anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Skriniar; la scorsa stagione, per il centrocampista, è stata decisamente complessa.

Brozovic è stato protagonista anche dell’ultima sessione di mercato con il suo trasferimento in una nuova realtà calcistica; il centrocampista, infatti, ha accettato la corte dell’Al-Nassr per vivere una diversa esperienza all’interno della propria carriera.

Romelu Lukaku: ecco dove è andato l’attaccante belga

Ventuno gol e dieci assist; inutile dire quanto sia stato importante Lukaku per la vittoria dello scudetto nerazzurro. Giocatore con uno strapotere fisico incredibile, forte in progressione, abile nel gioco aereo, freddissimo dal dischetto e con un fiuto del gol che in pochi possono vantare.

Avere Lukaku in campo significava partire quasi sempre con un gol di vantaggio rispetto agli avversari; la sua importanza non era solo a livello realizzativo ma dal punto di vista tattico. I difensori raddoppiavano costantemente sul belga lasciando, di conseguenza, più libertà per i suoi compagni di reparto.

Il centravanti belga, attualmente, non è più all’Inter; dopo la scorsa stagione e una sessione estiva che lo ha visto assoluto protagonista, Lukaku ha deciso di trasferirsi alla Roma, alla corte di Mourinho.

Lautaro Martinez oggi: nuovo ruolo per l’argentino

Concludiamo con un altro grande protagonista dello scudetto vinto dall’Inter nella stagione 2020/2021; parliamo, ovviamente, di Lautaro Martinez che ha chiuso quel campionato con un bottino di quindici gol e cinque assist. Numeri di tutti rispetto per il centravanti argentino.

Lautaro, insieme a Lukaku, formava una coppia offensiva capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Rapidità, forza fisica, tecnica e senso del gol: queste le caratteristiche di due giocatori capaci di regalare non poche soddisfazioni al pubblico nerazzurro.

Come abbiamo detto in precedenza, Lukaku non è più un giocatore nerazzurro; discorso diverso per Lautaro, capitano dell’Inter di Inzaghi e punto fermo del club. L’argentino, nel corso degli ultimi anni, è cresciuto tantissimo ed ora è diventato un vero e proprio leader dell’Inter.

Rosa Inter campione d’Italia 2020/2021

Portieri: Handanovic, Padelli, Radu, Stankovic

Difensori: Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, De Vrij, Hakimi, Kolarov, Ranocchia, Skriniar, Young

Centrocampisti: Barella, Brozovic, Eriksen, Gagliardini, Perisic, Sensi, Vecino, Vidal

Attaccanti: Lukaku, Lautaro Martinez, Pinamonti, Sanchez