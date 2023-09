Super avvio per Vlahovic: assalto immediato sul mercato

Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e i problemi legati alla pubalgia sembrano superati: pronto il nuovo assalto da parte della big

Dopo un’estate travagliata, passata con la costante ombra di Romelu Lukaku sulle spalle, Dusan Vlahovic si sta rendendo protagonista di un grande avvio di stagione.

L’attaccante serbo ha iniziato il campionato con 4 gol in 4 partite, ma soprattutto dimostrando di essere in grande forma e di aver superato le noie legate alla pubalgia che non lo ha mai abbandonato nella scorsa stagione. Anche ieri contro la Lazio il numero 9 della Juventus ha giocato una super partita, segnando due gol uno più bello dell’altro. Ora i dubbi estivi legati alla sua tenuta sembrano essere superati: anche dall’estero tornano a guardare con interesse Dusan Vlahovic.

Vlahovic devastante in questo avvio di stagione: ora il Real torna a seguirlo

Il Real Madrid in estate ha perso Karim Benzema e ha deciso di non sostituirlo immediatamente, ma di attendere gli sviluppi della trattativa con Kylian Mbappé e di prendersi del tempo per riflettere al meglio.

Secondo quanto rivelato da DefensaCentral, il club iberico sarebbe tornato ad osservare con interesse Dusan Vlahovic dopo questo grande avvio di stagione. Il serbo sembra aver superato i problemi fisici, che rappresentavano il maggior deterrente per i grandi club che hanno valutato il suo profilo in estate. Inoltre, la scorsa stagione aveva sollevato dei dubbi anche riguardo alla sua adattabilità: tutti pensieri spazzati via da questo avvio di stagione.

La Juventus, intanto, potrebbe valutare la sua cessione. In estate i bianconeri sarebbero stati ben disposti a lasciarlo partire per incassare una cifra importante e sistemare i conti, afflitti dai mancati introiti legati alla partecipazione alle coppe europee. Tuttavia, qualora la compagine di Allegri dovesse arrivare tra le prime quattro, l’estate prossima la Juve non avrebbe più la necessità di cedere i propri gioielli e potrebbe anche avere la forza per resistere agli assalti esterni. Insomma, in un mese è cambiato il mondo per Dusan Vlahovic: da essere un attaccante guardato con titubanza, ora è tornato ad essere considerato uno dei migliori prospetti al mondo nel suo ruolo.