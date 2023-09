Papu Gomez al Monza: Galliani mette la parola fine

Intervistato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Lecce, Adriano Galliani ha parlato anche del futuro di Alejandro Gomez

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da poche settimane, le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Sotto questo punto di vista il mercato degli svincolati potrebbe offrire ancora soluzioni interessanti a quei club alla ricerca di profili interessanti con cui rimpolpare i rispettivi organici.

A tal proposito non possono non essere prese in considerazione le ultime dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Galliani ha risposto anche alla domanda sul possibile acquisto del Monza di Alejandro Gomez, recentemente svincolatosi dal Siviglia. Galliani ha sostanzialmente spento le voci sul possibile colpo Gomez, evidenziando la lunghezza dell’organico a disposizione di Palladino. Ecco quanto riferito: “Siamo 28 calciatori, 24 di movimento: sicuramente a gennaio resteremo così. Non siamo sul mercato degli svincolati”.