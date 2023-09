PAGELLE e TABELLINO Monza-Lecce 1-1: Colpani inventa, flop Baschirotto

Pagelle, voti e tabellino di Monza-Lecce, match dell’U-Power Stadium valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Colpani risponde al vantaggio di Krstovic

Monza e Lecce si dividono la posta in palio nel match della quarta giornata del campionato di Serie A. Al vantaggio iniziale su rigore di Krstovic, replica il mancino di Colpani.

Non bastano ai padroni di casa le invenzioni del ‘Flaco’ e l’espulsione di Baschirotto, che lascia i suoi in dieci per quasi tutta la ripresa. Krstovic conferma il momento magico, Falcone mura gli assalti del Monza e consente a D’Aversa di uscire dall’U-Power Stadium con un punto prezioso. Nell’undici di Palladino pomeriggio da dimenticare per l’esordiente Sorrentino e Caldirola (anche lui espulso nel finale), mentre Mota spreca troppo davanti a Falcone. Nelle fila brianzole, infortunio al ginocchio per Caprari dopo la defezione iniziale per Di Gregorio tra i pali.

MONZA

Sorrentino 4,5

Izzo 6

Pablo Marì 5 (46′ A. Carboni 6,5)

Caldirola 4,5

Birindelli 6 (67′ Pedro Pereira 5,5)

Gagliardini 6,5

Pessina 6

Ciurria 6 (89′ Kyriakopoulos SV)

Colpani 7,5

Caprari 5 (26′ Mota 5)

Colombo 6,5 (67′ Maric 5,5)

All. Palladino 6

TOP MONZA: Colpani 7,5 – Estro, fantasia ma anche corsa al servizio dei compagni. Il pubblico dell’U-Power Stadium si spella le mani per le invenzioni del ‘Flaco’. Tocco da biliardo sull’assist di Colombo per il terzo centro in campionato. E in tribuna c’era l’Inter con Ausilio…

FLOP MONZA: Sorrentino 4,5 – Esordio in Serie A da dimenticare per il vice Di Gregorio, in campo per il forfait nella rifinitura dell’ex Inter. La ‘papera’ dopo una manciata di minuti, in collaborazione con Caldirola (anche per lui pomeriggio da dimenticare), costringe subito il Monza a ricorrere.

LECCE

Falcone 7

Gendrey 6

Pongracic 6,5

Baschirotto 4

Gallo 5,5 (74′ Dorgu 6)

Kaba 6

Ramadani 6,5

Rafia 5,5 – (54′ Blin 5,5)

Almqvist 6,5 (79′ Touba SV)

Krstovic 7 – (79′ Piccoli 6,5)

Banda 5,5 (74′ Strefezza 5,5)

All. D’Aversa 6,5

Arbitro Marinelli 5

TOP LECCE Falcone 7 – Palma del migliore da condividere col bomber Krstovic. L’ex portiere della Samp è però decisivo nella ripresa, murando tutti gli assalti di Colpani e compagni. Strepitoso in particolare il riflesso su Mota.

FLOP LECCE Baschirotto 4 – Soffre il dinamismo di Colombo e gli lascia troppo spazio sull’1-1 ad opera di Colpani. A inizio ripresa fallaccio sull’ex compagno di squadra e rosso sacrosanto. Lascia i suoi troppo presto in inferiorità numerica: male.

Il tabellino di Monza-Lecce: Krstovic non si ferma, esordio da dimenticare per Sorrentino

MONZA-LECCE 1-1

3′ rig. Kristovic (L); 24′ Colpani

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì (46′ A.Carboni), Caldirola; Birindelli (67′ Pedro Pereira), Gagliardini, Pessina, Ciurria (89′ Kyriakopoulos); Colpani, Caprari (Mota; Colombo (67′ Maric). A disposizione: Lamanna, Gori, Machin, Akpa Akpro, F.Carboni, Bettella, Bondo, Cittadini, Vignato. Allenatore: Palladino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (74′ Dorgu); Kaba, Ramadani, Rafia (54′ Blin); Almqvist (79′ Touba), Krstovic (79′ Piccoli), Banda (74′ Strefezza). A disposizione: Brancolini, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Listowski, Faticanti, Corfitzen, Burnete. Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR: Serra

Ammoniti: Caldirola (M), Pablo Marì (M), Rafia (L), Birindelli (M), Ciurria (M), Pedro Pereira (M)

Espulsi: Baschirotto (L), Caldirola (M)

Note: recupero 2′ e 9′; spettatori 13.074