Mazzitelli lancia il Frosinone, Sassuolo steso con un poker: pari tra Monza e Lecce

Una doppietta di Mazzitelli regala un importantissimo successo al Frosinone di Eusebio Di Francesco: pari tra mille polemiche in Monza-Lecce

Le due gare pomeridiane della quarta giornata di Serie A hanno fornito tante emozioni. Al cardiopalma la sfida dello ‘Stirpe’, con il Sassuolo che dopo essersi portato sul doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Pinamonti al settimo e al ventiquattresimo minuto di gioco, è stato letteralmente travolto dalla reazione degli uomini di Di Francesco che si impongono per 4-2.

Al tramonto del primo tempo, infatti, Cheddira su rigore ha accorciato le distanze. Nella ripresa i padroni di casa, sospinti dal proprio pubblico e galvanizzato dagli svarioni difensivi della difesa di Dionisi, riescono prima a centrare il pari con Mazzitelli e poi a completare la rimonta sempre con l’ex Sassuolo. Nel finale i neroverdi, dopo aver accusato il colpo, provano a riversarsi in avanti ma la retroguardia ciociara è salvata da Turati e chiude i giochi in contropiede con Lirola. Non si fanno male, invece, Monza e Lecce che comunque all’U-Power Stadium danno vita ad una gara molto animata con diversi colpi di scena da una parte e dall’altra. Apre le danze Krstovic dal dischetto al terzo minuto di gioco, impatta subito Colpani al 24′. Le due squadre chiudono in dieci ma portano a casa un punto importante per i rispettivi obiettivi.

CLASSIFICA

Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli e Frosinone 7, Atalanta* ed Hellas Verona 6*, Fiorentina*, Bologna*, Torino*, Genoa e Monza 4, Lazio, Udinese e Sassuolo 3, Salernitana* e Cagliari 2, Roma* 1, Empoli* 0

Una partita in più *