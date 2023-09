Dybala più Lukaku: tutto facile per la Roma, i giallorossi affondano l’Empoli

Prima vittoria per la Roma di Mourinho: l’Empoli non oppone resistenza, i giallorossi si impongono per 7-0 con i gol di Dybala e Lukaku

Tutto facile per la Roma contro l’Empoli: il 7-0 finale è il frutto di una partita che non è stata mai in discussione e che i giallorossi sono riusciti ad indirizzare già nei primi secondi di gioco.

La resistenza toscana non dura neanche un minuto visto che Walukiewicz ne impiega di meno per toccare la palla con un braccio su cross di Kristensen. Dybala dal dischetto fa esplodere l’Olimpico e mette in discesa la partita che diventa ancora più semplice all’8′ quando Renato Sanches è lasciato solo dalla retroguardia empolese e firma il 2-0.

La squadra di Zanetti è tramortita, prova in qualche modo a reagire ma non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Rui Patricio. Così la Roma può affondare e lo fa grazie anche ad un pizzico di fortuna con un rimpallo che punisce oltremodo Grassi che manda la palla alle spalle del proprio portiere.

È il 3-0 con il quale si va a riposo, non prima di un accenno di nervosismo tra Renato Sanches e Cancellieri: entrambi ammoniti.

Serie A, Roma-Empoli 7-0: doppietta Dybala, marcatori e classifica

Il secondo tempo è solo una formalità, nonostante l’Empoli prova a rendersi pericoloso in avvio.

Il risultato però cambia ancora grazie ad un’azione personale di Dybala che firma la sua personale doppietta, siglando il 4-0 per la Roma. La reazione toscana è in un palo colpito da Baldanzi (entrato come Destro nella ripresa), prima della raffica finale: Cristante fa cinquina, Lukaku segna il suo primo gol in giallorosso e Mancini cala il settebello.

La partita finisce 7-0: la Roma trova il primo successo in campionato, per l’Empoli di Zanetti (zero punti e zero gol fatti) è notte fonda.

ROMA-EMPOLI 7-0: 2′ rig. e 55′ Dybala (R), 8′ Renato Sanches (R), 25′ Grassi aut. (R), 79′ Cristante (R), 82′ Lukaku (R), 85′ Mancini (R)

Classifica Serie A: Inter punti 12; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Napoli, Frosinone e Fiorentina 7; Atalanta e Verona* 6; Genoa, Monza, Roma, Torino* e Bologna* 4; Lazio, Udinese e Sassuolo 3; Salernitana* e Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in meno