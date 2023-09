Bufera su Frattesi dopo il derby: “Gesto da condannare”

Caos su Frattesi per quanto successo nel derby di Milano: “Farà bene a mettersi sulla linea d’onda, mancanza di rispetto”

Il derby di Milano ha visto trionfare nettamente l’Inter, che ha dominato i rivali cittadini per 90 minuti. Un gesto di Davide Frattesi, però, ha fatto infuriare i tifosi ed è oggetto di polemiche nella giornata di oggi.

Il centrocampista della Nazionale sul risultato di 4-1 si è rivolto nei confronti di Rade Krunic intimandolo di stare zitto, ricordandogli i quattro gol subiti e dicendogli di andare a casa. Un gesto che ha ricordato quello di Francesco Totti contro la Juventus, con l’unica differenza che poi Frattesi ha firmato anche il quinto gol. Inutile dire che i tifosi nerazzurri lo hanno già eletto ad idolo indiscusso, per l’energia con cui è entrato in campo e per questa garra mostrata nei confronti degli avversari. Quanto successo, però, ha fatto infuriare i tifosi del Milan e ha scatenato anche una critica pesante da parte di diversi addetti ai lavori. Di seguito alcuni dei (molti) tweet sul gesto di Frattesi contro i rossoneri:

#Frattesi farà bene a mettersi in fretta sulla linea d’onda del derby di Milano. Che è aspro, spesso di alto livello, pieno di colore e sfottò ma anche unico visto che in linea di massima giocato in una città che sa rispettare anche chi perde e non solo celebrare chi vince pic.twitter.com/DYjblgFKXI — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 17, 2023

#frattesi #InterMilan il Karma non si ferma mai caro buffone. Poi a fine anno ti vedrò piangere pic.twitter.com/4nq57BXCRe — Chiara rossonera ❤🖤☀️1️⃣9️⃣ (@chiaramilanista) September 17, 2023