Vlahovic in Arabia Saudita, l’annuncio che scuote la Juventus

Torna in campo la Serie A dopo la prima sosta stagionale per le Nazionali. Ad aprire il quarto turno di campionato sarà il big match tra Juventus e Lazio.

Rispetto all’inizio di stagione, Massimiliano Allegri ha perso Paul Pogba ma ritrova Federico Chiesa. È infatti rientrato l’allarme per l’attaccante che era tornato in anticipo da Coverciano a causa di un problema muscolare. L’ex Fiorentina affiancherà ancora Dusan Vlahovic in attacco, una coppia ormai consolidata dopo le tante voci e i rumors riguardo ai loro possibili addii nel calciomercato estivo. L’ultimo annuncio sul bomber serbo spaventa però i tifosi.

Calciomercato Juventus, Mitrovic chiama Vlahovic: “Abbiamo parlato dell’Arabia Saudita”

Aleksandar Mitrovic, neo attaccante dell’Al-Hilal, chiama Vlahovic in Arabia Saudita. Il connazionale del centravanti bianconero ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Sì, consiglierei l’Arabia Saudita anche a Dusan, ma poi dipende da quello che vuole lui. In nazionale abbiamo parlato dell’Arabia – ha annunciato l’ex Fulham – mi ha chiesto come mi sto trovando. Però, se devo essere sincero, lo vedo felice e focalizzato sulla Juve. È contento di far parte di uno dei club più forti d’Europa”.

E sulla stagione del serbo: “Ha tutto per segnare 25 reti, lo ha già fatto anche in passato. Però Dusan, come tutti i bomber, ha bisogno di giocare sempre e di essere supportato dalla squadra con assist, cross… Vlahovic è molto forte, ma per finalizzare necessita del sostegno di Chiesa, Kostic, Locatelli…”.