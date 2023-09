UFFICIALE, calciatore sospeso: giocava con nome falso

E’ davvero clamoroso quanto accaduto in Canada: un calciatore professionista ha deciso di cambiar nome per giocare tra i dilettanti

Ha davvero dell’incredibile quanto successo a Montreal. Un calciatore ha, di fatto, deciso di cambiare nome per poter giocare con un’altra squadra.

Ma andiamo con ordine, cercando di capire cosa ha spinto Matko Miljevic, il protagonista di questa vicenda, a cambiare identità. Il centrocampista classe 2001 è in Canada dal 2021, dove è tesserato per il Montreal, con con un contratto fino al 31 dicembre 2024. Un’avventura non proprio esaltante, però, fatta di poche presenze. Nella stagione 2022/203, ad esempio, sono state solamente dieci. con 183 minuti totali accumulati.

Montreal, Miljevic cambia nome e gioca tra i dilettanti

Proprio i pochi minuti giocati, come si legge su Goal, hanno spinto Miljevic a fare carte false – e non sarebbe solo un modo di dire – per giocare.

Così il centrocampista decide di iscriversi ad un torneo amatoriale, senza il consenso del Montreal e della MLS, con il nome di Nicolas Sotelo. Un’idea non proprio geniale, tanto che dopo solo sei partite viene scoperto dai dirigenti della lega dilettantistica, la QCSL.

La QCSL chiede così a Miljevic, che accetta, di iscriversi con il suo vero nome. Il calciatore, riacquisita la sua vera identità, decide, però, di non scendere in campo, ma si rende protagonista di una rissa, che porta la lega a sospenderlo e ad aprire un’indagine.

Miljevic, chiaramente, viene scoperto anche dal Montreal, che non può far altro che, metterlo fuori rosa.