Stadio Tombolato del Cittadella: storia, capienza, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

La guida rapida per raggiungere lo stadio Tombolato del Cittadella, per sapere i prezzi dei biglietti, dove pernottare e non solo.

L’Associazione Sportiva Cittadella, più nota semplicemente come AS Cittadella o Cittadella, è un club che è riuscito diverse volte nella sua storia, a raggiungere il traguardo della partecipazione al campionato di Serie B. Sicuramente per una società piccola è un risultato non da poco, mentre per i tifosi è l’occasione di vedere i propri beniamini cimentarsi contro formazione di un certo calibro.

Lo stadio del Cittadella è l’impianto Piercesare Tombolato, che ha la particolarità di essere stato inaugurato recentemente rispetto a molti altri stadi italiani, i quali vantano una lunga storia in fatto di eventi calcistici. D’altronde anche il citato club è relativamente giovane, perché fondato nel 1973 attraverso la fusione di due club preesistenti.

Di seguito una panoramica proprio sull’impianto dell’Associazione Sportiva Cittadella, con cui saranno date informazioni utili su come è fatto lo stadio, sui prezzi dei biglietti, su come arrivare e non solo. I dettagli sul Piercesare Tombolato.

Anno di inaugurazione stadio Piercesare Tombolato e capienza

Da notare che la struttura che ospita le gare interne del Cittadella è stata costruita poco più di quarant’anni fa, nel 1981. Nello stesso anno l’inaugurazione, dato che il club iniziò a giocare le partite di calcio casalinghe nell’ambito della stagione 1981/1982. All’epoca la formazione veneta disputava quello che prendeva il nome di Campionato Interregionale (ovvero l’attuale Serie D).

Il nome dell’impianto è stato scelto per ricordare Piercesare Tombolato, giovane portiere di belle speranze, nato proprio a Cittadella ma deceduto in seguito a uno scontro di gioco nel 1957.

Nei tempi odierni l’impianto conta 7.623 posti a sedere, così distribuiti: Gradinata Est 5.226 posti; Tribuna 1.253 posti; Curva Nord Ospiti 1.144 posti.

Ammodernamento stadio Tombolato del Cittadella

Come tanti altri stadi italiani, anche l’impianto dell’Associazione Sportiva Cittadella è stato oggetto – nel corso degli anni – di alcuni interventi di ammodernamento e ristrutturazione.

In particolare spicca l’aumento della capienza dello stadio fino agli attuali 7.623 posti a sedere: era la stagione 2008/2009 di B e la volontà era quella di dare alla tifoseria uno stadio sufficientemente grande, rispetto ad un torneo comunque di un certo prestigio quale è appunto la serie cadetta.

Oltre al 2008, altro anno in cui lo stadio Piercesare Tombolato fu oggetto di interventi di ristrutturazione è il 2015: all’epoca fu infatti inaugurata la copertura della Tribuna est, che rese l’impianto più confortevole per la tifoseria granata.

Una particolarità dello stadio Piercesare Tombolato è che ha sempre ospitato le partite interne del Cittadella, tranne le stagioni 2000/2001 e 2001/2002 delle serie cadetta: all’epoca infatti il Cittadella giocò le partite casalinghe allo Stadio Euganeo di Padova.

Cittadella, stadio Tombolato: dove comprare i biglietti

C’è chi si chiederà del costo dei biglietti per accedere all’impianto Piercesare Tombolato e vedere la partita della squadra locale. Ebbene, come spiega il sito web ufficiale dell’AS Cittadella, per tutte le informazioni su biglietti, prezzi e modalità di accesso alla struttura è opportuno consultare di settimana in settimana le news in evidenza proprio nelle pagine del sito del club.

Pertanto per quanto riguarda i più recenti aggiornamenti sui prezzi dei biglietti singoli per vedere le partite si rimanda a quanto specificato di volta in volta dalla società calcistica. Di seguito però indichiamo i prezzi recentemente praticati per il singolo match, come anche le modalità di acquisto. Ecco queste ultime:

online sul circuito Ticketone (prevendita attiva su Ticketone);

punti vendita Ticketone sparsi sul territorio;

tabaccheria Baraldo in via Roma 41 a Cittadella, aperta ogni giorno tranne la domenica pomeriggio;

casse del Tombolato: soltanto il giorno gara.

Cittadella, stadio Tombolato: quanto costano i biglietti

Per quanto riguarda i costi, a seguire quelli oggi di riferimento (salve ovviamente modifiche ed aggiornamenti):

Tribuna coperta est: Intero Botteghino 14 euro, under 14 Botteghino 7 euro, Intero Web/Pv 10 euro + s.p., under 14 Web/Pv 4,50 euro + s.p.;

Tribuna coperta ovest: Intero Botteghino 35 euro, under 14 botteghino 20 euro, Intero Web/Pv 28,50 euro + s.p., Under 14 Web/Pv 13,50 + s.p.;

Tribuna Vip Fedelissimi: Intero Botteghino 60 euro, Under 14 Botteghino 30 euro, Intero Web/Pv 58,50 euro + s.p., Under 14 web/Pv 28,50 euro + s.p.;

Settore Ospiti – Curva Nord (1.114 posti): Intero Web/Pv 14 euro.

Previste limitazioni di orario per chi intende acquistare il biglietto per la singola partita settore Ospiti. Il club inoltre precisa che – online o per rivendite – può essere applicato un costo di commissione carta di credito pari a 1,50 euro e per bambini sotto i 3 anni non è necessario acquistare il tagliando per vedere la partita.

Prescrizioni relative ai biglietti stadio Tombolato

Il regolamento d’uso ufficiale dello stadio Piercesare Tombolato rimarca altresì che l’accesso e la permanenza nella struttura sono permessi soltanto ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato da soggetti espressamente autorizzati dal club. Non a caso, l’ingresso allo stadio dovrà aversi tramite gli appositi varchi ed è legato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.

Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, tranne nei casi e sulla base delle modalità previste dal club e dalla normativa di legge in proposito. Il biglietto dovrà essere conservato per tutta la durata della gara e esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale addetto.

Come arrivare allo stadio Piercesare Tombolato

Ecco in che modo giungere a destinazione per vedere una partita del Cittadella, o per seguire la propria squadra del cuore – impegnata in trasferta contro i granata.

In automobile

Chi proviene da sud può raggiungere lo stadio prendendo la A/1 direzione Firenze. Il tifoso dovrà poi proseguire per Bologna e poi prendere la deviazione prima per la A14 (Ancona-Padova) e di seguito per la A13 verso Padova.

Successivamente occorrerà servirsi dell’uscita Padova Ovest e poi continuare sulla SS47 in direzione Bassano. L’uscita è a Cittadella: qui sarà possibile raggiungere in breve tempo lo Stadio Piercesare Tombolato – sito in via Angelo Gabrielli al numero 7.

Per chi viene da nord, da Milano o zone limitrofe occorrerà prendere l’autostrada in direzione Venezia e uscire a Vicenza Nord. Da qui percorrere la SR53 in direzione Cittadella e arrivati in città, l’ultimo step è raggiungere lo stadio Piercesare Tombolato seguendo le indicazioni stradali. Di riferimento sarà in ogni caso l’ampia rete autostradale e delle strade statali.

In treno

Al fine di arrivare alla stazione di Cittadella da sud ci sono due percorsi. Chi viene da lontano potrebbe valutare di usare le Frecce per arrivare a Vicenza o Padova, località dalle quali frequentemente partono i treni regionali per raggiungere Cittadella e lo stadio Tombolato.

Chi abita meno lontano e al nord Italia potrà raggiungere Vicenza o Padova da Milano, Brescia o Torino e da qui salire sui regionali che conducono a Cittadella. Arrivati alla stazione di Cittadella lo stadio è raggiungibile a piedi in 15 minuti, quindi si tratta di un breve tragitto.

In aereo

Di riferimento è l’aeroporto Canova di Treviso, da cui il tifoso dovrà prendere l’autobus (linee 101, 102, 103 ed E060-Z) in direzione stazione centrale di Treviso e da qui il treno regionale per Cittadella. Arrivati alla stazione di questa località, lo Stadio Piercesare Tombolato è – dicevamo – facilmente raggiungibile a piedi.

Sul sito web ufficiale del Cittadella, è presente comunque una mappa che indica chiaramente i percorsi di accesso allo stadio Tombolato, per chi intende posizionarsi in curva oppure in tribuna. La pagina internet di riferimento è quella relativa all'”Accessibilità stadio”.

Dove parcheggiare

Circa i posteggi, nella stessa mappa appena citata, sono presenti le indicazioni grafiche per raggiungerli. Chi non dovesse trovare posto, potrà sistemare la propria automobile nelle vicinanze.

Come accennato sopra, lo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella è posto in via Angelo Gabrielli al n. 7. Gli ospiti potranno entrare allo stadio dai cancelli che conducono alla Curva Nord, in grado di ospitare fino a 1.144 tifosi.

In particolare, il parcheggio riservato alla tifoseria ospiti è in Zona Curva nord Ospiti, tra via Alfieri, via Angelo Gabrielli e via Bino Rebellato. Quest’ultima è dunque l’area dell’impianto in cui i sostenitori della squadra impegnata in trasferta, potranno seguire il match.

Arrivati alla meta dell’impianto Tombolato per il parcheggio pullman la zona di riferimento è invece quella di via Palladio.

Dove dormire

Chi intende pernottare, potrà servirsi dell’attività sparse nel territorio circostante l’impianto Piercesare Tombolato. Differenti le opzioni disponibili, in base anche alle proprie capacità di spesa. Ad es. spicca l’Hotel Alla Corte – SPA & Wellness Relax, per coloro che oltre all’aspetto sportivo della trasferta, vogliono anche godersi qualche attività all’insegna del benessere. Altre possibilità sono invece offerte dall’hotel Alla Torre e dagli alberghi Due Mori, Rometta e Filanda.

Tra le soluzioni di B&B, abbiamo ad esempio i Bed and Breakfast Del Borgo, Luca e Paola, che sono poco distanti dalla struttura dove il Cittadella gioca le partite casalinghe. Un po’ più distanti Il Magicorto, Veneto Centrale, El Criveo e al Rustico di Ancignano. Ovviamente, prima di rivolgersi ad una di queste attività e scegliere di pernottare, sarà preferibile dare un’occhiata alle recensioni più aggiornate, pubblicate sul web. Al contempo sarà opportuno informarsi in anticipo circa i prezzi, in modo da scegliere nel modo più giusto per le proprie tasche.