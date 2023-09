Riecco Conte in panchina: va dagli acerrimi nemici

Il tecnico italiano potrebbe tornare a guidare una nazionale, dopo l’addio al Tottenham. Il punto della situazione

Antonio Conte è uno dei grandi allenatori al momento senza squadra. Il tecnico italiano, dopo l’avventura, conclusa non proprio nei migliori dei modi, con il Tottenham, è in attesa di una nuova chiamata, per ripartire.

L’ex allenatore degli Spurs è stato accostato alla Nazionale, ma il suo profilo non è stato mai preso in considerazione dalla Federazione, che ha deciso di puntare su Luciano Spalletti. In passato il nome di Conte è stato fatto anche per Inter e Milan, ma in questo momento le due milanesi non pensano certo ad un cambio di guida. Non ci sta pensando nemmeno la Juventus, nonostante Massimiliano Allegri continui a non convincere tutto il mondo bianconero.

Per Antonio Conte, dunque, non sembra esserci nulla di caldo, almeno in Italia, che possa spingere a pensare che il suo rientro sia davvero immediato. La stagione, d’altronde, è appena iniziata ed è difficile che ci siano già panchine in bilico.

Conte, quotato l’approdo sulla panchina della Germania

Un esonero importante, però, in questi giorni c’è già stato. Un esonero storico, non essendo mai successo prima. Stiamo parlando di quello avvenuto in casa Germania, che dopo il pesantissimo ko contro il Giappone ha deciso ufficialmente di allontanare Hansi Flick.

La guida tecnica, per il match contro la Francia, è stata così presa dal trio Rudi Völler, Hannes Wolf e Sandro Wagner. E’ stato, però, proprio il direttore sportivo della Federcalcio ad ammettere come ben presto la panchina della nazionale sarebbe stata affidata ad un nuovo allenatore, per iniziare a preparare al meglio gli Europei, che si giocheranno proprio in Germania.

Tra i candidati è così spuntato anche il nome di Antonio Conte. Non certo il favorito, ma un suo approdo in Germania, come si può verificare sul sito della Sisal, paga 20 volte la posta. E’ evidente che ci siano altri profili in prima linea, ma l’idea del tecnico italiano, che proprio dalla Germania fu eliminato con l’Italia da Euro 2016, non può essere scartata. In questi giorni si è fatto il nome di Jurgen Klopp, ma la pista che porta al tecnico del Liverpool appare poco percorribile. Attenzione soprattuto a Julian Nagelsmann.