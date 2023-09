Ribaltone Juventus, reintegro in rosa e firma sul contratto

Svolta a sorpresa che coinvolge anche la Juventus: pronto il reintegro in rosa e la nuova firma sul contratto

Potrebbe esserci un po’ a sorpresa un vero e proprio ribaltone che coinvolge anche la Juventus.

Il riferimento è a quanto sta accadendo a Wilfried Gnonto, 22 anni, attaccante della Nazionale italiana in forza al Leeds, squadra retrocessa lo scorso anno in Championship. Nonostante il rapporto sembrasse definitivamente compromesso, il calciatore è pronto a tornare a tutti gli effetti nel roster a disposizione di Daniel Falke, tecnico del club inglese.

Il giovane attaccante, dopo la pessima stagione del club inglese terminata al 19esimo posto, ha cercato in ogni modo di rimanere in Premier League, forzando il trasferimento. Tra le squadre interessate anche alcuni club italiani come appunto la Juventus e anche l’Inter, che hanno seguito con interesse gli sviluppi. L’Everton, la formazione che ha concretamente tentato di chiudere il colpo, non è mai riuscita a trovare l’accordo definitivo con il Leeds, lasciando Gnonto in una situazione di stallo.

Calciomercato Juventus, pace tra Gnonto e il Leeds

In questi giorni, come riporta ‘Football Insider’, il club che mira a riconquistare subito la Premier League, sta cercando di ricucire i rapporti con l’ala italiana, negoziando un rinnovo di contratto.

Dopo un’estate vissuta ai margini della rosa allenata da Daniel Falke, potrebbe arrivare la svolta per Gnonto, pronto a rientrare tra i convocati del Leeds efirmare un’estensione contrattuale fino al 2027.

Il Leeds è attualmente quindicesimo in classifica con sei punti conquistati in cinque partite e un solo successo a fronte di tre pareggi e una sconfitta. Domenica è in programma la sfida al Millwall e presto per Falke potrebbe esserci anche l’arma Gnonto da potersi giocare per risalire la china e provare a riprendersi la Premier League.