Quattro match di Serie A posticipati: anche l’Inter è rinviata

Non solo i nerazzurri, anche le partite di Lazio, Fiorentina e Napoli si giocheranno in una data diversa da quella stabilita

Poche ore e si tornerà in campo. La Serie A dopo la pausa per le nazionali è pronta a ripartire con la quarta giornata.

Un turno davvero caldo con partite importanti come Juventus-Lazio e soprattutto Inter-Milan. Si giocherà praticamente sempre ogni tre giorni, fino alla prossima sosta in programma a metà ottobre, poi ci si fermerà anche a novembre. Sempre, chiaramente, per dar spazio alle nazionali e agli azzurri di LucianoSpalletti, impegnati con le qualificazioni ad Euro 2024.

Il calendario è davvero fitto e i giocatori non si fermeranno praticamente mai. C’è, inoltre, chi sarà chiamato a giocare due partite in più, quelle della Supercoppa Italiana. Come è noto, ormai dallo scorso marzo, è cambiato il format: non più finale a due squadre, tra chi ha conquistato lo Scudetto e la Coppa Italia, ma un mini-torneo a quattro, con la finalista e la seconda classificata (se coincidono, si qualifica chiaramente la terza del massimo campionato).

Serie A, quatto match posticipati: ‘colpa’ della Supercoppa Italiana

Alle Final Four, che si disputeranno ancora una volta in Arabia Saudita, parteciperanno l’Inter e la Fiorentina, finaliste di Coppa Italia, e il Napoli e la Lazio, rispettivamente primo e seconda in campionato.

La competizione, in programma nei primi giorni di gennaio (dal 4 all’8 del primo mese del 2024), inevitabilmente, porteranno al rinvio di alcuni partite di Serie A visto che le quattro finaliste saranno impossibilitate a giocare.

Come si evince dal sito ufficiale della Lega, non sono stati, ancora, fissati i giorni e l’ora di ben quattro match, Inter-Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Verosimilmente queste sfide, valevoli per la 19esima giornata di Serie A, verranno recuperate il 24 di gennaio.