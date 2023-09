Marotta dice tutto su Frattesi: l’annuncio in diretta

Inter pronta a un grande derby con il Milan, le parole di Marotta nel prepartita: si discute anche di Frattesi

Grande attesa a San Siro per un derby di altissimo profilo tra Inter e Milan. Stadio stracolmo e atmosfera da brividi, squadre pronte a una sfida già cruciale. Entrambe a caccia di conferme, i nerazzurri per voce dell’ad Marotta ai microfoni nel prepartita sono convinti di poter disputare una stagione importante.

“C’è la consapevolezza di poter essere protagonisti, non è arroganza ma volontà di far bene – ha spiegato a DAZN – Siamo una grande squadra e un grande club. La conferma di Inzaghi depone a favore dell’avere maggiori certezze e vantaggi che la società e la squadra possono avere. Lui si è adattato a una realtà diversa rispetto a quella di prima e ha acquisito sicurezza, autorevolezza e leadership. Oggi è uno dei nostri punti cardine a tutto tondo e i risultati stanno dando ragione a noi e a lui, ma non solo quello, ci sono anche le prestazioni a parlare”.

Si parla poi del protagonista della settimana in Nazionale: “Frattesi? Partecipando l’Inter a competizioni importanti era obbligatorio creare un gruppo altamente competitivo – ha aggiunto Marotta – Credo che in una squadra come la nostra debbano esserci titolari e co-titolari, c’è spazio per tutti. Lui è un ragazzo intelligente, ci sarà tempo e modo per dimostrare il suo valore”.

Infine, sulla corsa scudetto: “Obiettivo seconda stella? Come ho detto l’ambizione è un fatto positivo. Milan e Inter ambiscono certamente a vincere il campionato, noi ci siamo”.