Frattesi, la verità viene a galla dopo tre anni: “Mi hanno accusato”

Frattesi è stato uno dei protagonisti dell’ultimo mercato estivo; a distanza di tre anni ecco la verità su un retroscena

Nell’ultima sessione di mercato sono stati tanti i giocatori protagonisti e tra questi troviamo, anche, Frattesi; sul centrocampista della nazionale era forte l’interesse della Roma alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche e quella capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. La trattativa, però, non è andata a buon fine e il classe 1999 è stato acquistato dall’Inter.

Inzaghi può contare su una risorsa importante in mezzo al campo all’interno di una stagione con tantissimi impegni tra campionato e coppe. Frattesi ha mostrato tutte le sue qualità al Sassuolo; chi conosce molto bene il giocatore è Guido Angelozzi, attuale direttore sportivo del Frosinone ma in passato responsabile dell’area tecnica del club neroverde.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Angelozzi ha parlato anche di Frattesi. “Centrocampista moderno che può giocare in qualsiasi squadra” queste le parole di stima del direttore sportivo del Frosinone nei confronti di un giocatore che, di recente, ha realizzato una doppietta importantissima contro l’Ucraina in un match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Angelozzi su Frattesi: “Mi hanno accusato”

Come detto, Angelozzi conosce molto bene Frattesi avendolo portato al Sassuolo dalla Roma; operazione di mercato che gli portò non poche critiche. “Sono stato accusato di essere amico della Roma che, in quel periodo, doveva cedere“. Accuse nate soprattutto per la spesa, cinque milioni di euro; un prezzo, all’epoca, ritenuto eccessivo per un giovane calciatore che aveva ancora tutto da dimostrare.

A distanza di tempo, possiamo dire come Angelozzi si sia preso una bella rivincita nei confronti di chi criticò quel tipo di operazione; oggi, infatti, Frattesi è uno dei centrocampisti più forti del massimo campionato italiano, protagonista con la maglia azzurra e giocatore dell’Inter dove spera di potersi togliere diverse soddisfazioni.