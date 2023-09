E’ il suo ultimo Inter-Milan: presa una decisione su Leao

L’esterno portoghese sarà senza alcun dubbio tra i protagonisti del derby tra Inter e Milan di oggi pomeriggio

Dopo un’attesa che sembrava interminabile, manca davvero poco al big match della quarta giornata. Oggi alle ore 18.00, Inter e Milan si affronteranno nel tutto esaurito di San Siro per lo scontro diretto che può valere subito la vetta della classifica grazie alle tre partite rispettivamente vinte da entrambe sino a questo momento.

Una gara che arriva all’alba di questa stagione e che per forza di cose non può risultare già decisiva. In un mese in cui gli impegni saranno numerosi per via dell’inizio della fase a gironi di Champions League, tuttavia, una vittoria potrebbe dare un’incredibile iniezione di fiducia ai due ambienti per affrontare le prossime sfide. Si tratta del primo derby di questa stagione, dopo i cinque apprezzati la scorsa annata con quattro successi in favore dell’Inter e uno solo per il Milan.

Due rose profondamente cambiate dal mercato estivo: ai dieci colpi messi a segno dal Milan, l’Inter ha risposto con ben dodici nuovi acquisti. Giusto un paio di novità – sino a questo momento – per i nerazzurri nell’undici titolare rispetto ad un anno fa con l’inserimento stabile di Sommer e Thuram. Sono tre, invece, i volti nuovi che hanno immediatamente convinto Pioli a cambiare modulo, rinforzando la mediana con Reijnders e Loftus-Cheek. Osservato speciale anche Pulisic che agirà invece sulla corsia di destra.

Calciomercato Milan, decisa la cessione di Leao dopo il derby

Tanti nuovi arrivati ma non solo, perché gli occhi saranno puntati ancora una volta su chi il derby lo ha già deciso in più occasioni come Lautaro Martinez e Leao.

Dei protagonisti di Inter e Milan si è discusso nel sondaggio lanciato su Calciomercato.it chiedendo ai tifosi quale tra questi potrebbe lasciare a fine stagione la Serie A. A trionfare su Twitter con il 39,4% dei voti ricevuti è stato proprio Rafael Leao, calciatore che in Europa gode di numerosi estimatori. Alle sue spalle, oltre a Lautaro Martinez al secondo posto con il 30,3%, completano la classifica Maignan e Barella al 15,2%.