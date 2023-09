DIRETTA Serie A, derby Inter-Milan: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale l’atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan

Dopo la doppia sfida di Champions League dominata dai nerazzurri, Inter e Milan si ritrovano di fronte nel primo derby stagionale del campionato di Serie A. Appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno, le due squadre milanesi si giocano il primato in attesa delle sfide di domani.

Nonostante qualche acciacco durante la sosta per le Nazionali, Simone Inzaghi potrà contare sul gruppo al completo, mentre Stefano Pioli dovrà fronteggiare un’emergenza nel reparto arretrato, viste le assenze di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, rispettivamente per squalifica ed infortunio. Il tecnico rossonero può tuttavia sorridere per Olivier Giroud, dopo lo spavento vissuto per la botta alla caviglia subita dal francese con la maglia della Nazionale. Calciomercato.it seguirà il derby della Madonnina in tempo reale.

Derby Inter-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 16 settembre alle 18, Inter-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 10, Inter 9, Milan 9, Lecce 7, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

*una partita in più