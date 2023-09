Bonaventura, statiche e voti Fantacalcio del trequartista viola

Bonaventura è un centrocampista della Fiorentina; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del trequartista viola

Una squadra che vuole essere grande protagonista in questa stagione di mercato; difficile dire il reale obiettivo in campionato ma la rosa della Fiorentina vuole lottare per un posto nella prossima Europa League. Per quanto riguarda le coppe, invece, si proverà a fare bene sia in Supercoppa (con il nuovo format) sia per quanto riguarda la Conference League con il club qualificato alla fase a gironi dopo la vittoria nel preliminare.

Tra i giocatori più importanti all’interno della rosa viola troviamo, senza ombra di dubbio, Bonaventura; il trequartista può dare un contributo fondamentale al club come dimostrato in questo inizio di stagione. Parliamo, infatti, di un giocatore con la possibilità di portare un buon numero di bonus tra gol e assist.

Come ha giocato Bonaventura l’ultima partita: Inter Fiorentina

Prima della sosta per le nazionale, la Fiorentina ha fatto visita all’Inter; un match che i nerazzurri hanno dominato dal primo all’ultimo minuto. Il risultato finale è stato un netto quattro a zero con Lautaro grande protagonista. Per quanto riguarda Bonaventura, il centrocampista (come tutta la squadra), non ha fornito la miglior prestazione possibile.

Bonaventura, però, è stato autore di una delle due occasioni creata dalla Fiorentina con un gran tiro dalla distanza. Anche in un match decisamente complicato per la viola, il trequartista ha dimostrato di poter essere assolutamente determinante all’interno del sistema di gioco di Italiano.

Fantacalcio: i voti di Bonaventura

Le prime tre partite di campionato hanno visto Bonaventura grande protagonista; anche a livello fantacalcistico può rappresentare una buona chiamata giocando da trequartista e, di conseguenza, con la possibilità di essere decisivo a livello di gol e assist.

Il suo esordio, in casa, del Genoa, gli ha fatto guadagnare undici come voto: gol, assist ma anche un cartellino giallo ricevuto. Sufficienza piena, invece, nel match casalingo contro il Lecce mentre ha rimediato un cinque e mezzo dopo la partita in casa dell’Inter.

Bonaventura come ha commentato su Instagram

Il giocatore della Fiorentina ha un suo profilo Instagram dove, ovviamente, troviamo una serie di post a tema calcistico. Nessun post, invece, per quanto riguarda le prime tre giornate di campionato dove il club viola ha conquistato quattro punti sui nove disponibili.

Bonaventura nella probabile formazione di Fiorentina Atalanta

La prossima partita della Fiorentina, al rientro dalla sosta per le nazionali, sarà contro l’Atalanta; un match da vincere in modo da conquistare quei tre punti che mancano dal match con il Genoa. Partita per nulla semplice considerando la qualità dei ragazzi di Gasperini.

Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Bonaventura; le sue capacità di muoversi tra le linee, infatti, possono andare a mettere in netta difficoltà la difesa bergamasca. A livello fantacalcistico, dunque, può rappresentare una buona chiamata con il trequartista alla ricerca di altri bonus.

Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione della Fiorentina per la prossima sfida di campionato. Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Dodo; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola

Bonaventura nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’inizio di stagione di Bonaventura con la Fiorentina è stato molto positivo specialmente nella prima partita di campionato; giocatore che può dare un contributo veramente decisivo al club viola. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del classe 1989

Goal: uno Assist: uno Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 7.5

Bonaventura, uomo chiave per la Fiorentina: ecco cosa può dare

Italiano, nel suo 4-2-3-1, ha in Bonaventura il trequartista centrale; elemento fondamentale sotto tutti gli aspetti a partire dal discorso tattico. Il classe 1989, infatti, si abbassa sulla linea dei centrocampisti (in situazioni di difficoltà) dando una mano ai due mediani e trasformando il modulo in un 4-3-3.

Bonaventura, però, ha anche compiti precisi in fase offensiva; il suo movimento tra le linee manda in difficoltà la difesa avversaria. Il centrocampista svaria su tutto il fronte offensivo per lasciare più spazio ai due esterni ma può anche dialogare con i propri compagni in modo da essere determinante in zona gol come dimostrato nella sfida contro il Genoa.

Giocatore, dunque, determinante per il modulo di Italiano; la Fiorentina, in questa stagione, ha obiettivi importanti come quello di tornare in finale di Conference League dopo la sconfitta dell’anno scorso. Traguardo non semplice ma che con un giocatore come Bonaventura può essere più semplice da raggiungere.