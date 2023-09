Aut aut Juventus: così Chiesa se ne va

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da decidere ma intanto spunta la richiesta da soddisfare per evitare l’addio alla Juventus

Allegri guarda avanti. La Juventus è alle prese con il caso Pogba e la telenovela Bonucci e il tecnico bianconero vuole pensare solo al campo.

Proprio lì dove si sta puntando su una coppia d’attacco come Vlahovic e Chiesa. Due calciatori che a lungo, la scorsa estate, sono stati dati come possibili partenti. Alla fine, però, sono rimasti e sono anche i pilastri sui quali si poggiano le speranze della squadra bianconera di arrivare più in alto possibile in classifica.

Il mercato però bussa sempre alla porta della Juventus e lo fa anche per Federico Chiesa. In scadenza di contratto nel 2025, per l’ex Fiorentina da tempo si parla anche di un possibile rinnovo con adeguamento di contratto. Il calciatore vuole vedere riconosciuto anche a livello economico la propria importanza all’interno del nuovo progetto tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, Chiesa al bivio: rinnovo o cessione

Una condizione necessaria per arrivare al prolungamento di contratto e restare ancora in bianconero nei prossimi anni. Stando a quanto riporta ‘todofichajes.com’, infatti, Chiesa vorrebbe veder riconosciuto la propria importanza nel nuovo contratto, altrimenti valuterà la possibilità di andare via.

Una situazione complicata, secondo il portale, anche dal pressing di Atletico Madrid e Manchester United, due squadre da tempo sul calciatore. La cessione quindi potrebbe tornare ad essere una possibilità concreta anche se servirà la giusta offerta: per meno di 70 milioni di euro la Juventus non si siederà neanche a parlare.

Chiesa al bivio quindi tra rinnovo e cessione: i prossimi mesi saranno quelli decisivi con Atletico e United alla finestra e la Juve che sa cosa serve per blindare il proprio attaccante.