Tra Bonucci e la Juventus finisce malissimo: “Senza dignità”

Dalla causa all’intervista al veleno di ieri: Leonardo Bonucci fa infuriare i tifosi della Juventus e non solo

Le dichiarazioni al veleno dopo la decisione di agire per vie legali contro il club. È ormai scontro totale tra Bonucci e la Juventus e nelle ultime ore sta facendo discutere l’intervista rilasciata dal neo difensore dell’Union Berlino.

“Umiliato dalla Juve, due volte via per Allegri. Ho deciso, dopo grandi sofferenze di intraprendere la strada della causa verso la Juventus. Ho letto e sentito cose non vere dette dalla società e dall’allenatore”, ha dichiarato l’ex capitano bianconero nella lunga intervista a ‘Sport Mediaset’.

Su ‘Tuttosport’, il direttore Guido Vaciago si è espresso così sulla vicenda: “Ieri l’intervista di Bonucci ci ha spiazzato come un rigore tirato bene (e Leo li ha sempre tirati benissimo). Non tanto per i contenuti, ma per la forma, anzi per il fatto stesso che quell’intervista sia stata registrata per continuare pubblicamente il suo litigio con Allegri e i dirigenti. E il problema non è il litigio, che sono fatti suoi e dei diretti interessati, ma il mettere in piazza i propri gne gne. Tutto in un crescendo degno del peggior reality show. Un reality show che i tifosi non meritano”.

Bonucci-Juventus: “Il reality show che i tifosi non meritano”

“Dopo stagioni di sofferenze e travagli, i tifosi meriterebbero almeno un po’ di dignità“, ha chiosato il giornalista commentando il caso.

Questo il suo pensiero in chiusura: “Ribadiamo, ancora una volta per evitare equivoci, non sappiamo esattamente chi ha ragione (anche se abbiamo la nostra opinione), ma sappiamo dove sta lo sbaglio più grosso. Quindi, litigate, menatevi se volete, fatevi causa e spillatevi fino all’ultimo centesimo, ma fatelo chiusi in una stanza, non in favore di camera”.