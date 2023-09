Sommer pazzo dell’Inter: “Mai temuto che saltasse”

Primo derby per lo svizzero, che domani si troverà di fronte Leao e Giroud: le dichiarazioni del portiere dell’Inter in vista della sfida contro il Milan

Le chiavi del fortino nerazzurro a Yann Sommer. Dopo una lunga telenovela estiva, il portiere svizzero è sbarcato a Milano ereditando lo scettro da Onana a difesa dei pali dell’Inter.

Prime tre partite immacolate per Sommer, che ha conservato la porta involata nelle gare di campionato con Monza, Cagliari e Fiorentina. Adesso l’obiettivo dell’ex Bayern Monaco è quello di bloccare, insieme ai compagni del reparto difensivo, Leao e soci nella stracittadina contro il Milan di domani pomeriggio a San Siro: “I derby sono tutti speciali, ma è questo è unico. Per lo spessore delle due squadre e per lo spessore che ha in Italia. Non vedo l’ora di giocare, sarà una gara da brividi, che aspettano tutti – le parole di Somme alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Si tratta però di una gara particolare, una singola sfida che arriva pure prestissimo. Abbiamo davanti una stagione lunga e può succedere davvero di tutto. Ci sono altre rivali per lo scudetto, ma sono ancora nuovo in Italia: non posso fare ancora previsioni e classifiche”.

Sommer e l’arrivo all’Inter: “Sono davvero in un top club”

Nonostante il tira e molla con il Bayern Monaco, Sommer non ha mai temuto che saltasse il trasferimento in maglia nerazzurra: “Sono sempre stato sereno durante la trattativa. Non so bene come sia andata tra i due club, ma sapevo di volere l’Inter ed ero fiducioso. Quando ho scelto il nerazzurro ho guardato la situazione nel complesso: il tecnico, l’allenatore dei portieri, lo stile di gioco, lo stadio, i tifosi, la vita in città per la mia famiglia. Ho capito che questo era il posto giusto per me. Sono davvero in un top club“.

Infine, Sommer elogia Thuram e Pavard, due compagni che lo svizzero conosceva bene già prima dello sbarco ad Appiano Gentile: “Marcus ha potenzialità da top mondiale e spero che faccia quel percorso là. Ha un fisico eccezionale unito a tecnica e, soprattutto, intelligenza. Benjamin è arrivato in una grande difesa, lui è molto completo, sa leggere la situazione e marca a uomo riparte con la palla e vede la porta”.