Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 settembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 15 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Sommer e all’intervista esclusiva al neo portiere dell’Inter. Dall’arrivo in nerazzurro: “Non ho mai avuto paura di non venire, durante la trattativa ero molto sereno”, al Derby: “Tutti i derby sono speciali, ce ne sono pure in Germania e Svizzera, ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre”.

La prima pagina del Corriere dello Sport è invece dedicata a Francesco Totti, che è tornato a parlare del possibile ritorno alla Roma. L’ex capitano chiama i giallorossi e attende una chiamata da parte di Mourinho e della società. Spazio anche all’intervista di Leonardo Bonucci, sul Corriere ma soprattutto come apertura di Tuttosport. L’ex capitano della Juventus al veleno: “Falsità e umiliazioni da parte della Juve. Due volte via a causa di Allegri”. Il club bianconero non replicherà ufficialmente.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 15 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna è ancora mercato: Sport dedica la propria prima pagina al Real Madrid e all’obiettivo Nico Williams, mentre in Inghilterra tiene banco il caso Sancho. Il gioiello inglese è fuori dal progetto e dalla rosa del Manchester United.