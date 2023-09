Paulo Dybala, statistiche e voti Fantacalcio della “Joya” della Roma

L’inizio della stagione non è stato dei migliori ma la Roma ha assolutamente bisogno del miglior Dybala se vuole essere protagonista

Una delle immagini che restano impresse di Dybala con la maglia della Roma è, senza nessun dubbio, le lacrime versate al termine della finale di Europa League che i giallorossi hanno perso, ai calci di rigore, contro il Siviglia.

Partita che l’argentino è riuscito a giocare nonostante l’infortunio accusato qualche settimana prima; l’impatto della Joya fu dei migliori con la rete del momentaneo uno a zero che fece sognare il popolo giallorosso.

L’inizio della nuova stagione non è stato dei migliori; una partita giocata su tre disputate e lo spettro di un nuovo infortunio che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla sfida con il Verona. La speranza, per i tifosi della Roma, è che Dybala possa stare bene perché (e lo abbiamo visto lo scorso anno) la Joya è un fattore troppo importante all’interno del sistema di gioco di Mourinho.

Come ha giocato Paulo Dybala nell’ultima partita: Verona Roma

Abbiamo detto di come Dybala, su tre partite stagionali della Roma, ne abbia giocata solamente una; contro la Salernitana era assente per squalifica e contro il Milan non è stato convocato per smaltire il problema fisico accusato a Verona.

Proprio in casa dei ragazzi di Baroni è sceso in campo dal primo minuto senza, però, lasciare il segno; non è stata una grande prestazione quella offerta da Dybala contro una squadra fisica e che ha corso molto per tutta la partita.

Fantacalcio: i voti di Dybala

Una sola partita disputata e, di conseguenza, un solo voto portato a casa a livello di Fantacalcio.

Fino a questo momento non ha inciso come avrebbe voluto e lo testimonia il cinque ricevuto a Verona che è diventato quattro e mezzo per l’ammonizione presa nel corso del primo tempo. Da uno come Dybala ci si aspetta molto di più.

Dybala come ha commentato su Instagram

Il numero ventuno giallorosso ha un proprio account Instagram; l’argentino, però, non ha commentato dopo la sconfitta con il Verona forse a causa di un risultato inaspettato e anche del momento che la sua squadra sta vivendo.

Dybala nella probabile formazione di Roma Empoli

La prima partita della Roma alla ripresa del campionato sarà la sfida contro l’Empoli; un match da vincere per iniziare a muovere la classifica e iniziare la risalita verso le zone più importanti della Serie A.

Contro una squadra ancora a zero punti e che sta mostrando grande fatica a fare gol, Dybala può regalare soddisfazioni ai propri tifosi e mettere il primo bonus fantacalcistico della sua stagione. L’argentino, infatti, dovrebbe partire titolare in coppia con Lukaku.

Ecco la probabile formazione della Roma. Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Paredes, Kristensen; Dybala, Lukaku

Dybala stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La partita in casa del Verona è, fino ad ora, l’unica giocata da Dybala; di conseguenza, al momento, le statistiche dell’argentino non possono essere entusiasmanti. Andiamole a vedere

Gol: zero Assist: zero Ammonizioni: una Espulsioni: zero Media fanta: cinque

Dybala e i continui problemi fisici: sarà un fattore per la Roma?

Andiamo a ripetere, per l’ennesima volta, come Dybala (su tre partite di campionato) ne abbia giocata solamente una, la trasferta in casa del Verona che i giallorossi hanno perso due a uno e dove l’argentino è uscito, nel corso della ripresa, per il solito fastidio all’adduttore.

Nella scorsa stagione, Dybala è stato uno dei migliori della sua squadra realizzando, in totale, dodici gol e sette assist; numeri che hanno nascosto le partite saltate dall’argentino a causa di diversi problemi fisici. E’ proprio la condizione fisica del numero ventuno che preoccupa l’ambiente giallorosso anche perché si è visto come esista una Roma senza Dybala e una Roma con Dybala.

Una differenza netta, sostanziale e che rischia di cambiare gli obiettivi stagionali dei giallorossi; i ragazzi di Mourinho vogliono lottare per il quarto posto, arrivare in fondo in coppa Italia e tornare in finale di Europa League dopo la delusione di Budapest. Traguardi complicati ma che possono essere raggiunti a patto di avere un Dybala in buone condizioni per tutta la stagione e questa è, senza nessun ombra di dubbio, la più grande paura del popolo giallorosso.