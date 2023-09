Nessun problema per il rinnovo: annuncio in casa Inter

Domani è il grande giorno del derby tra Inter e Milan, le due capolista pronte a dire la loro nello scontro diretto. A fare il punto tra campo e mercato è Fabrizio Biasin

Con la sosta per le nazionali messa in archivio torna in campo la Serie A, che domani alle ore 18 metterà in scena il piatto forte con il derby di Milano. Sfida ad alta quota tra Inter e Milan, con Inzaghi e Pioli che dovranno provare a dare subito un segnale importante in ottica scudetto.

Sul versante nerazzurro ha parlato il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin, che intervenuto oggi a ‘TvPlay’ ha parlato delle possibili scelte di Inzaghi, con riferimento al dualismo tra de Vrij e Acerbi, prima di concentrarsi sulla questione attacco: “Non mi sorprenderebbe vedere domani o mercoledì Arnautovic titolare. Attenzione, comunque, che Sanchez non è l’ultimo dei pensieri di Inzaghi”.

Dal derby al rinnovo di Mkhitaryan fino alla vicenda Dzeko: parla Biasin

Al netto delle tematiche relative al campo, e dunque al derby di domani, per Biasin c’è anche spazio per parlare di mercato con il futuro di Mkhitaryan.

Sul rinnovo dell’armeno ha ammesso: “Di Mkhitayran ho parlato con il mister, lo vediamo quello che riesce a fare in campo, ma in pochi sanno cosa fa fuori. Tutti lo vorrebbero in spogliatoio, nonostante l’età mi dicono che sia una grande persona. Non c’è un’urgenza sui rinnovi di contratto, con gli ultratrentenni si fanno i ragionamenti da primavera in avanti. La sensazione è che, se si va avanti così non ci saranno problemi sul rinnovo”.

Infine una considerazione sull’eventuale permanenza di Dzeko qualora Lukaku avesse manifestato prima le sue intenzioni: “Dzeko aveva chiesto tanti soldi, l’Inter se lo sarebbe tenuto probabilmente se avesse saputo che Lukaku aveva un altro piano”.