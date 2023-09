La Juventus ha scelto il sostituto di Pogba: arriva anche il via libera

Via libera per la Juventus che può così chiudere per l’arrivo del sostituto di Paul Pogba già nel mercato di gennaio

Il caso Pogba pone la Juventus davanti ad una scelta immediata: andare a caccia di un sostituto del francese, tra gli svincolati o quantomeno a gennaio, oppure attendere l’estate e vedere come muoversi per rinforzare il centrocampo.

Una scelta che Giuntoli sembrerebbe aver già fatto: provare a rendere numericamente più adeguato il reparto di metà campo, soprattutto se per Pogba dovesse arrivare una squalifica lunga. Ecco allora la lista dei nomi adatti alla Juventus tra i quali compare anche Thomas Partey.

Il centrocampista ghanese, 30 anni, legato all’Arsenal fino al 2025, è da tempo uno dei pallini di Massimiliano Allegri che in più di un’occasione lo avrebbe voluto con sé a Torino. L’idea è tornata a galla ora dopo lo scoppio del caso Pogba e questa potrebbe essere la volta buona per far sì che i due si incontrino nella stessa squadra.

Calciomercato Juventus, via libera per Partey

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, l’Arsenal avrebbe dato il via libera alla cessione del 30enne già nel mese di gennaio.

Con l’arrivo di Declan Rice, infatti, Partey ha perso centralità nel progetto tecnico di Arteta ed ora un suo addio alla riapertura del mercato è visto come possibile dai Gunners. Anzi, a Londra sperano che arrivi un’offerta considerato il contratto in scadenza nel 2025. Un modo per monetizzare prima che si avvicini troppo la scadenza di contratto.

Ora sta alla Juventus decidere se andare all’assalto del ghanese oppure virare su altri obiettivi per il centrocampo di Allegri.