Kamada, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista della Lazio

Kamada è la nuova mezzala a disposizione di Sarri; andiamo a vedere le statistiche sul rendimento, i gol e media voto del centrocampista

Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Lazio ha dovuto dire addio a Milinkovic-Savic; il centrocampista, infatti, ha accettato l’offerta araba andando a guadagnare molto di più rispetto a quanto percepiva nella capitale. Sostituire uno come Milinkovic non è per nulla semplice con i biancocelesti che hanno scelto di virare su un giocatore come Kamada.

Inserirsi nel sistema di gioco di Sarri non è per nulla semplice ma l’impatto avuto dal classe 1996 è stato decisamente importante e mostra come il giocatore possa rappresentare una soluzione importante nel corso della stagione biancoceleste. Ripetiamo come sostituire Milinkovic sia complicato ma l’inizio di Kamada è stato confortante

Come ha giocato Kamada nell’ultima partita: Napoli Lazio

Prima della sosta, la Lazio ha affrontato (in trasferta) i partenopei; una gara non semplice, contro i campioni in carica che i biancocelesti hanno interpretato nel migliore dei modi. Per il secondo anno consecutivo, la squadra capitolina torna a casa con i tre punti; questa volta il grande protagonista è stato Kamada.

L’ex Eintracht Francoforte, nel secondo tempo, ha realizzato la rete del definitivo due a uno dimostrando di poter dare tanto alla stagione dei biancocelesti. Grande partita per quanto concerne la mezzala che ora vuole trovare la giusta continuità in modo da essere protagonista e far dimentica un giocatore come Milinkovic.

Fantacalcio: i voti di Kamada

Tre partite giocate con l’apice raggiunto in casa del Napoli dove ha trovato un gol pesantissimo per quanto riguarda il risultato del match. L’esordio di Kamada, con il Lecce, si è concluso con la sufficienza piena nonostante la sua squadra sia uscita senza neanche un punto.

Cinque, invece, il voto ricevuto dopo la partita contro il Genoa; un match decisamente negativo per tutta la Lazio. Molto diverso, come detto, quanto fatto con il Napoli; il suo gol decisivo gli ha permesso di avere un bel dieci.

Kamada come ha commentato su Instagram

Il nuovo centrocampista della Lazio ha, come tanti suoi colleghi, un profilo Instagram dove commenta il risultato delle proprie partite. Non ha fatto eccezione la vittoria in casa del Napoli decisa proprio da un suo gol.

Kamada nella probabile formazione di Juventus Lazio

Al rientro dalla sosta ci sarà il secondo big match stagionale per la Lazio; parliamo della sfida in casa della Juventus. Novanta minuti fondamentali per entrambi con i bianconeri che vogliono capire le loro reali ambizioni e i biancocelesti dare continuità dopo il successo di Napoli.

Uscire dallo Stadium con un risultato positivo non è per nulla semplice; la Lazio, però, può contare su Kamada i cui inserimenti senza palla possono risultare fatali per far male alla difesa avversaria. Il centrocampista potrebbe essere la soluzione perfetta all’interno dei novanta minuti.

Ora andiamo a vedere la probabile formazione della Lazio con la presenza, dal primo minuto, di Kamada. Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Kamada nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il nuovo acquisto della Lazio sembra essersi adattato perfettamente al sistema di gioco di Sarri e questa non può che essere una buona notizia. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Kamada.

Gol: uno Assist: zero Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta media: sette

Kamada, la nuova mezzala di Sarri: sostituisce Milinkovic

Il compito di Kamada non è per nulla semplice; Milinkovic-Savic, infatti, è stato un giocatore importantissimo nella Lazio sotto ogni punto di vista. Il centrocampista ex Eintracht-Francoforte ha iniziato bene e, per caratteristiche, può andare a ricoprire quel ruolo.

Kamada, infatti, è un giocatore perfetto per svolgere il compito della mezzala in un centrocampo a cinque; abile nell’inserimento senza palla e nell’attaccare la profondità può andare a rappresentare una soluzione offensiva decisamente importante sia all’interno della singola partita sia per quanto concerne l’arco della stagione. La Lazio ha obiettivi importanti da raggiungere in campionato e in ambito internazionale; con un giocatore come Kamada sembra tutto più semplice.