Juve, oltre 100 milioni: individuata l’alternativa a Chiesa

Federico Chiesa è tornato a brillare e piace anche in Liga. Spunta però anche un’alternativa da 100 milioni di euro

L’inizio della stagione attuale ha già rilanciato la figura di Federico Chiesa, che lo scorso anno ha patito le scorie di un rientro complesso dopo il lungo infortunio. L’attaccante bianconero sembra tornato al centro delle strategie juventine, e il suo rendimento è già su ottimi livelli.

Un rilancio in grande stile, con annessa rivoluzione tattica per il numero 7 di Allegri, che però è anche finito ancora una volta nel mirino di un top club estero. Non è infatti la prima volta che il nome di Federico Chiesa è stato associato a quello dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, che il prossimo anno potrebbe ritrovarsi a fronteggiare una possibile partenza illustre come quella di Antoine Griezmann.

Già chiacchierato nel corso dell’ultima finestra estiva, il francese potrebbe salutare nuovamente Madrid al termine dell’attuale stagione, con le sirene di un futuro in MLS che tornano a risuonare. Griezmann ha comunque un contratto in scadenza 2026, e ogni club interessato dovrà passare da una trattativa con Cerezo.

Calciomercato Juventus, Chiesa post Griezmann ipotesi difficile: spunta anche Wirtz

Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ il nome che maggiormente convincerebbe Simeone come possibile post Griezmann è proprio quello di Federico Chiesa, il quale però ora sta facendo bene con la Juventus, ed in generale potrebbe essere maggiormente attirato dalle sirene inglesi della Premier.

L’Atletico non sembra quindi rientrare nelle opzioni dell’attaccante della Juventus, e secondo la stessa fonte i ‘Colchoneros’ avrebbero già pensato ad un’alternativa di lusso. Il nome che piace a Simeone è quello del tedesco Florian Wirtz, per il quale si parla anche di Real Madrid, Liverpool e City.

Protagonista con la maglia del Bayer Leverkusen, il fantasista teutonico è in rampa di lancio, ed è valutato dalle ‘Aspirine’ non meno di 100 milioni di euro. Va inoltre considerato che per l’eredità di Griezmann, Simeone ha anche già scartato l’idea di dare eventualmente una nuova chance a Joao Felix al termine del prestito al Barcellona.