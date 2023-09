Come gioca Fabio Pecchia? Modulo preferito e curiosità

Il Parma ha l’obiettivo di tornare in Serie A; andiamo a fare una panoramica generale sul modulo della squadra allenata da Fabio Pecchia

Nella scorsa stagione, il sogno di tornare nel massimo campionato italiano si è interrotto nella doppia sfida playoff contro il Cagliari; una sconfitta e un pareggio hanno premiato gli uomini di Ranieri. La missione Serie A, però, non si ferma ed è ripresa con l’inizio del nuovo anno calcistico. Una tifoseria come quella del Parma merita palcoscenici importanti e il club, dopo anni complicati, vuole regalare una gioia immensa al proprio pubblico.

Ottenere la promozione non sarà per nulla semplice; la Serie B, infatti, è un campionato lungo, difficile e con possibili sorprese ad ogni giornata. La squadra di Fabio Pecchia, però, ha dei valori molto importanti; andiamo a vedere come il tecnico fa scendere in campo i suoi ragazzi.

Modulo Fabio Pecchia Parma

Il Parma scende in campo con il 4-2-3-1; modulo che testimonia la voglia, da parte della squadra, di fare la partita visto la presenza di ben quattro giocatori offensivi. In porta troviamo Chichizola, portiere decisamente affidabile e che può portare un buon numero di punti alla causa del Parma; davanti a lui, come centrali, Del Prato e Circati con il primo (capitano della squadra) è un giocatore molto duttile tatticamente e questo permette a Fabio Pecchia di avere diverse soluzioni.

Per quanto concerne Circati, invece, è un centrale forte fisicamente. Il tecnico può contare anche su Osorio, un difensore con buona tecnica, pericoloso nel gioco aereo e molto abile nella conduzione del pallone; caratteristica da tenere in considerazione dal momento che consente alla squadra di uscire palla al piede con qualità. Sulle corsie, invece, ci sono Zagaritis e Coulibaly che hanno il compito di svolgere, nel migliore dei modi, entrambe le fasi di gioco.

In mezzo al campo iniziamo da Hernani; un giocatore in grado, con la sua esperienza, di portare equilibrio alla squadra. Accanto a lui troviamo Estevez, elemento di qualità e che può essere impiegato in diverse zone del campo per via di una tecnica molto importante. Arriviamo a Bernabe, classe 2001 e che può portare diverse soluzioni all’interno della rosa di Fabio Pecchia.

Nel 4-2-3-1, come detto, troviamo quattro giocatori prettamente offensivi; iniziamo dai trequartisti e, in questa zona del campo, abbiamo Benedyczak. Parliamo di un giocatore tecnico, abile nell’uno contro uno e nell’attaccare gli spazi alle spalle della linea difensiva. Mihaila preferisce giocare sulla sinistra per poter rientrare sul suo piede forte, il destro; è molto duttile tatticamente potendo essere impiegato anche come seconda punta. Negli ultimi venticinque metri può essere decisivo sia con gli assist sia con la conclusione.

Sohm, nel 4-2-3-1, è un giocatore fondamentale perché grazie alla sua fisicità e alla sua abilità nel gioco aereo riesce a dare equilibrio tra i reparti. La sua tecnica, però, gli permette di essere pericoloso anche in zona offensiva. Tra i trequartisti a disposizione di Fabio Pecchia dobbiamo citare anche Partipilo, molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a saltare l’uomo.

Concludiamo con il discorso relativo alla punta; Bonny è un classe 2003, centravanti d’area di rigore molto forte fisicamente. Questo, dunque, il sistema di gioco con cui Fabio Pecchia mette in campo il suo Parma; il club ha il grande obiettivo di tornare in Serie A. Il tecnico ha una rosa con elementi di qualità in grado di fare la differenza; il club può puntare alla promozione nel massimo campionato italiano.

