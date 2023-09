Come gioca Fabio Caserta? Modulo preferito e curiosità

Andiamo a fare una panoramica generale su come scende in campo il Cosenza; il club è allenato da Fabio Caserta

Nella scorsa stagione, il Cosenza ha dovuto faticare più del previsto per raggiungere la salvezza; il club, finendo lo scorso campionato al diciassettesimo posto, ha dovuto affrontare il playout per restare in B. Contro il Brescia sono arrivate una vittoria ed un pareggio; due risultati che hanno permesso al Cosenza di non retrocedere.

L’obiettivo della nuova stagione, nonostante fare previsioni in un campionato così lungo e difficile non è per nulla semplice, sembra essere quello della salvezza; la voglia, ovviamente, è di ottenere la permanenza in Serie B senza i patemi d’animo della scorsa stagione. Andiamo a vedere come il tecnico Fabio Caserta fa scendere in campo i suoi ragazzi.

Modulo Fabio Caserta Cosenza

Fabio Caserta schiera i suoi ragazzi con un 4-2-3-1; sistema di gioco molto offensivo e che richiede dei meccanismi ben precisi per funzionare nel miglior modo possibile. Fra i pali troviamo Micai, un punto fermo della squadra per la personalità nel guidare la difesa e l’ottima capacità nelle uscite. Davanti a lui, a livello di centrali, abbiamo Fontanarosa e Venturi; difensori giovani e che possono crescere nel corso della stagione. Non possiamo dimenticare Meroni, centrale molto fisico.

Sui terzini troviamo D’Orazio e Rispoli con il primo molto duttile dal punto di vista tattico dal momento che, all’occorrenza, può essere impiegato anche come esterno alto di centrocampo. Per quanto concerne Rispoli, invece, parliamo di un giocatore la cui esperienza può risultare decisamente utile alla causa del Cosenza di Fabio Caserta.

Passiamo, ora, ai due centrocampisti davanti alla difesa; abbiamo Calò che è il regista della squadra, dotato di buonissima visione di gioco, riesce a dettare tempi e ritmi di gioco alla squadra. Tra le sue caratteristiche dobbiamo menzionare anche la capacità di essere pericoloso sui calci piazzati; accanto a lui troviamo Zuccon, classe 2003 e con compiti maggiormente difensivi e di aiuto alla retroguardia.

In un sistema di gioco come il 4-2-3-1, la batteria dei trequartisti è molto importante dal momento che deve sia supportate il centravanti sia andare a creare difficoltà alla difesa avversaria. Mazzocchi è il trequartista centrale alle spalle del centravanti ed infatti può essere impiegato anche come seconda punta in modo da riempiere maggiormente l’area di rigore avversaria.

Ruolo di Mazzocchi è anche quello di Voca, altra alternativa a disposizione di Fabio Caserta; sull’esterno di destro troviamo Marras, giocatore molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica. Dobbiamo, poi, parlare di D’Urso; giocatore molto veloce, abile nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria. Può essere impiegato sia come esterno offensivo sia come mezzala.

Infine Arioli, un classe 2003 che può andare a ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo e questa duttilità tattica può sicuramente far comodo nel corso della stagione. Passiamo, ora, alla punta con Tutino centravanti abile nello svariare su tutto il fronte offensivo per favorire l’inserimento dei compagni. Ecco, dunque, il sistema di gioco di Fabio Caserta; un 4-2-3-1 molto ambizioso per essere protagonista ma, soprattutto, evitare le fatiche della scorsa stagione per ottenere la salvezza.

