Arnautovic, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante nerazzurro

Arnautovic à il nuovo attaccante dell’Inter; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centravanti nerazzurro

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, l’Inter ha fatto diverse operazioni in entrata ma anche in uscita; la società ha regalato ad Inzaghi una rosa decisamente più profonda e permetterà al tecnico di avere diverse soluzioni a disposizioni. Gli obiettivi sono particolarmente importanti: la vittoria dello scudetto, la Supercoppa, la coppa Italia e provare a tornare in fondo in Champions League.

Per raggiungere questi traguardi sarà molto importante l’apporto di Arnautovic, uno dei nuovi centravanti a disposizione di Inzaghi. Il primo scorcio di stagione dell’ex Bologna è stato positivo con un passaggio vincente e una serie di prestazioni di buonissimo livello.

Come ha giocato Arnautovic nell’ultima partita Inter Fiorentina

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha visto l’Inter ospitare in casa la Fiorentina; un match che si è rivelato meno complicato del previsto con i nerazzurri ad aver dominato dall’inizio alla fine come dimostra il quattro a zero finale.

Grande protagonista è stato Lautaro, autore di una doppietta; per quanto concerne Arnautovic, invece, l’attaccante è entrato a venti minuti dalla fine con la partita già indirizzata sui binari nerazzurri. Proprio per questo non ha avuto grandi occasioni a disposizione ma si è comunque mosso bene dimostrando di poter essere determinante all’interno della rosa di Inzaghi.

Fantacalcio: i voti di Arnautovic

Nella scorsa stagione, a livello di Fantacalcio, Arnautovic è stata una grandissima certezza; con l’Inter non sarà un titolare fisso ma avrà, considerando anche i tanti impegni dei nerazzurri, il giusto spazio. Le prime uscite con la nuova maglia sono state positive come dimostrano i voti; contro il Monza, all’esordio in campionato, ha ricevuto un bell’otto per via dell’assist del definitivo due a zero.

Contro Cagliari e Fiorentina, invece, ha preso (in entrambi i casi) un bel sei; prestazioni dunque positive per Arnautovic alla ricerca del suo primo gol in nerazzurro.

Arnautovic come ha commentato su Instagram

Il nuovo centravanti dei nerazzurri ha un suo profilo Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite; è successo anche dopo il quattro a zero con la Fiorentina prima della pausa per la sosta nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marko Arnautovic (@m.arnautovic7)

Arnautovic nella probabile formazione di Milan Inter

Una volta terminata la sosta per la nazionale ci sarà il derby di Milano tra due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi: tre vittorie a testa, nove punti conquistati e la sensazione di poter lottare, fino alla fine, per lo scudetto.

Tra i protagonisti dei nerazzurri potrebbe esserci anche Arnautovic; il centravanti non partirà dal primo minuto ma avrà, molto probabilmente, il suo spazio. A livello fantacalcistico può essere una buona chiamata con il giocatore che spera di trovare, nella partita più importante, il suo primo gol in maglia nerazzurra.

Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Inter in vista del derby. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram.

Arnautovic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’impatto di Arnautovic con il mondo Inter è stato decisamente positivo; l’ex attaccante del Bologna rappresenta, senza nessun dubbio, una soluzione offensiva in più all’interno della stagione. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del nuovo centravanti nerazzurro fino a questo momento

Gol: zero Assist: uno Ammonizione: nessuna Espulsione: nessuna Fanta media: 6.6

Arnautovic, rinforzo offensivo per Inzaghi: ecco cosa può dare il centravanti

Via Lukaku, Correa e Dzeko, dentro Thuram, Sanchez e Arnautovic; così è cambiato il reparto offensivo dei nerazzurri con Lautaro Martinez unico superstite rispetto alla scorsa stagione. L’ex centravanti del Bologna può dare diverse soluzioni tattiche e questa è una cosa che deve essere considerata e soprattutto positiva per il proseguimento della stagione.

Abbiamo detto delle diverse soluzioni tattiche possibili con uno come l’ex Bologna; il classe 1989 può essere impiegato sia come attaccante centrale sia come seconda punta e questo, per una squadra che gioca con il 3-5-2, è a dir poco fondamentale.

Centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nel far salire la squadra, sa anche attaccare la profondità e duettare con i propri compagni. Una risorsa, dunque, fondamentale per Inzaghi; tanti obiettivi da raggiungere e un giocatore come Arnautovic per rendere, questi traguardi, meno complessi.