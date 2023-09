The Best FIFA Men’s Coach, Spalletti e Inzaghi sul tetto del mondo: i cinque candidati

The Best FIFA Men’s Coach, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi fra i cinque candidati al premio. Tutti i dettagli

Due annate storiche sono valse a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti la nomination per i “The Best Fifa Football Awards 2023” nella categoria allenatori.

I due tecnici, che sono anche gli unici italiani presenti in tutte le categorie, sono fra i 5 candidati insieme al favoritissimo Pep Guardiola, vincitore del Triplete con il suo Manchester City, Xavi e Ante Postecoglou, ex Celtic diventato in estate il neo allenatore del Tottenham.

Sono aperte le votazioni per il premio, giunto alla sua nona edizione, con la giuria internazionale composta da capitani e commissari tecnici delle Nazionali, giornalisti e tifosi di tutto il mondo registrati su Fifa.com. Si vota fino al prossimo 6 ottobre, con l’Italia che è dunque grande protagonista per la categoria allenatori.